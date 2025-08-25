Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
Спасатели в Киргизии прекратили поиски альпинистки Наговициной
Поиски российской альпинистки Наговициной на пике Победы завершились
Операция по спасению Натальи Наговициной, находящейся без движения с 12 августа на высоте около 7 200 метров, завершилась безрезультатно, сообщил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.
Работы по поиску российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы прекращены из-за погодных условий, передает ТАСС.
По словам начальника базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрия Грекова, попытка добраться до альпинистки на вертолете не удалась из-за отсутствия подходящей погоды.
Наговицына с травмой ноги не может самостоятельно передвигаться и с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте примерно 7 200 метров. Попытки организовать операцию по спасению продолжались до сегодняшнего дня, но погодные условия не позволили спасателям завершить работу успешно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спуск альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии оказался невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года.
Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Альпинистка остается на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой.