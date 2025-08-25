Спасатели в Киргизии прекратили поиски альпинистки Наговициной

Поиски российской альпинистки Наговициной на пике Победы завершились

Tекст: Елизавета Шишкова

Работы по поиску российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы прекращены из-за погодных условий, передает ТАСС.

По словам начальника базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрия Грекова, попытка добраться до альпинистки на вертолете не удалась из-за отсутствия подходящей погоды.

Наговицына с травмой ноги не может самостоятельно передвигаться и с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте примерно 7 200 метров. Попытки организовать операцию по спасению продолжались до сегодняшнего дня, но погодные условия не позволили спасателям завершить работу успешно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спуск альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии оказался невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий, которые сохранятся до лета 2026 года.

Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Альпинистка остается на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой.



