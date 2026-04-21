Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.0 комментариев
Зеленский признал помощь европейских стран в создании морских дронов
Создание украинских морских беспилотников стало возможным благодаря передаче технологий от трех европейских государств с богатым военно-морским опытом, Украина создала их не сама, признал Владимир Зеленский.
Украина смогла создать свой флот морских беспилотников благодаря поддержке европейских партнеров, передает Telegram-канал «Страна».
В ходе телемарафона украинский лидер признал, что успех в разработке этих аппаратов обусловлен не только усилиями отечественной оборонной промышленности. «Многое из того, что нам удалось с морскими дронами, – это не только благодаря украинской оборонке, но и благодаря помощи партнеров», – сообщил глава государства.
Политик уточнил, что ключевую роль в передаче технологий сыграли Британия, Норвегия и Нидерланды. Эти страны обладают исторически большим опытом в развитии военно-морского флота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и Лиссабон заключили соглашение о партнерстве в области совместного производства морских беспилотников.
Французские компании решили начать изготовление дронов на украинской территории.
Западные союзники изменили структуру военной помощи ради поставок аппаратов самолетного типа.