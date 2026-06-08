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Дрон поджег перевалочный комплекс в Новороссийске
В Новороссийске загорелся перевалочный комплекс в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата, сообщили в оперштабе Кубани.
«В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Пострадавших нет», – сообщил штаб, передает ТАСС.
К тушению привлекли 130 человек и 39 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае падение обломков беспилотников вызвало возгорание на территории нефтебазы в Новороссийске. В апреле объекты морского перевалочного комплекса подверглись атаке ударных дронов.