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На выборах в Армении подсчитали 68% бюллетеней
Партия «Гражданский договор» действующего армянского премьера Никола Пашиняна набрала 49,46% голосов после подсчета 68% бюллетеней на выборах в парламент страны, свидетельствуют данные центризбиркома страны.
Этого результата недостаточно для того, чтобы самостоятельно сформировать новое правительство республики, передает РИА «Новости».
Согласно данным Центризбиркома Армении, за политическую силу премьер-министра проголосовали более 539 тыс. избирателей. Второе место занимает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна с результатом 23,72%, что составляет свыше 246 тыс. голосов.
Тройку лидеров замыкает альянс «Армения», возглавляемый бывшим президентом страны Робертом Кочаряном. Это политическое объединение поддержали 10,1% пришедших на участки граждан, обеспечив ему более 105 тыс. голосов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Армении открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах. По данным независимых экзитполов, правящая партия уступила объединенной оппозиции.
При этом в Ереване оппозиционный блок «Сильная Армения» получил более 31% голосов избирателей.