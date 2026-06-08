Участник СВО рассказал о применении украинскими военными новых бесшумных дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сейчас противник применяет новые беспилотники. Они практически бесшумные. Слышно их уже совсем рядом, на подлете», – пояснил собеседник РИА «Новости».

Главным средством защиты расчетов артиллерийских орудий остаются автомат и предельная бдительность.

Боец добавил, что аппараты сделаны из обычного плотного пенопласта и обшиты пленкой. Для облегчения конструкции в них просверлены отверстия.

Беспилотник оснащен дешевым электрическим мотором, подвесом и камерой, что и обеспечивает низкий уровень шума во время полета.

Ранее сообщалось, что украинские военные задействовали дроны с более тихой работой винтов.