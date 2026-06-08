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Участник СВО рассказал о применении украинскими военными новых бесшумных дронов
ВСУ задействовали на передовой новые бесшумные беспилотные летательные аппараты, заметить которые можно лишь на самом близком расстоянии, заявил замкомандира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка «Южной» группировки с позывным «Артист».
«Сейчас противник применяет новые беспилотники. Они практически бесшумные. Слышно их уже совсем рядом, на подлете», – пояснил собеседник РИА «Новости».
Главным средством защиты расчетов артиллерийских орудий остаются автомат и предельная бдительность.
Боец добавил, что аппараты сделаны из обычного плотного пенопласта и обшиты пленкой. Для облегчения конструкции в них просверлены отверстия.
Беспилотник оснащен дешевым электрическим мотором, подвесом и камерой, что и обеспечивает низкий уровень шума во время полета.
Ранее сообщалось, что украинские военные задействовали дроны с более тихой работой винтов.