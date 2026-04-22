Посол Ирана назвал возможных гарантов соглашения Тегерана и Вашингтона

Посол Хосейниан назвал Россию и Китай гарантами соглашения Ирана и США

Tекст: Вера Басилая

По словам дипломата, Совет Безопасности ООН способен обеспечить необходимую правовую и политическую основу для регистрации и ратификации такого соглашения, передает ТАСС.

Хосейниан отметил, что при необходимости Совет Безопасности ООН может создать специальные механизмы мониторинга или коллективного реагирования на случай нарушения условий соглашения. Дипломат подчеркнул, что Россия и Китай, как постоянные члены СБ ООН и крупные державы, способны играть политическую роль и стать гарантами реализации договоренностей.

Он добавил, что Москва и Пекин могут предоставить дипломатическую поддержку, участвовать в механизмах мониторинга и содействовать предотвращению возможных нарушений соглашения на международном уровне. По мнению посла, участие этих стран повысит доверие к будущему соглашению и поможет эффективной реализации договоренностей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы стать гарантом нового соглашения между Ираном и США.

Власти Китая пообещали сыграть конструктивную роль для смягчения конфликта двух стран.

Позже иранская сторона отказалась от участия в запланированных переговорах с Вашингтоном.