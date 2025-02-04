Tекст: Антон Антонов

Российское посольство в Лондоне предостерегло граждан Британии от «поездок в зону специальной военной операции в любом качестве». В заявлении дипмиссии отмечается, что лица, не являющиеся гражданами Украины и берущие в руки оружие в составе ВСУ, будут считаться наемниками.

Это лишает их права на статус комбатантов и военнопленных «в соответствии с дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года (протокол I)». «Они рассматриваются Вооруженными силами России как законная цель», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Посольство подчеркнуло, что при попадании в плен наемников ждет уголовное преследование. Наемничество в России карается тюремным сроком до 15 лет.

Российское диппредставительство акцентировало внимание на том, что открытые и завуалированные призывы присоединиться к проукраинским вооруженным формированиям следует воспринимать с максимальным скептицизмом. Причинами такой пропаганды в дипмиссии назвали огромные потери среди украинских войск и провал мобилизационных усилий.

«Спонсоры и пособники этой кампании несут личную ответственность за судьбу иностранцев, которые поддаются их пропаганде и могут впоследствии погибнуть в зоне конфликта, а также за жертвы среди гражданского населения от рук иностранных наемников», – заявили в диппредставительстве.

Посольство указывало, что украинская дипмиссия в Британии может участвовать в вербовке наемников, в то время как британское руководство не выражает особого недовольства подобной деятельностью на фоне своей вовлеченности в конфликт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, используя свои посольства для вербовки наемников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стало известно, что британский наемник Джеймс Уилтон, который в 17 лет отправился на Украину воевать против российских сил, был ликвидирован в июле 2024 года. В феврале сообщалось, что снайпер Александр Гармс-Риззи, сбежавший из британской армии, уничтожен на Украине ударом беспилотника. В январе СМИ сообщали, что бывший британский военнослужащий Джейк Уоддингтон, служивший наемником в составе ВСУ, ликвидирован в Запорожской области после удара беспилотника.