Нидерланды решили создать лазерное оружие против дронов

Нидерланды и австралийская EOS решили создать лазерное оружие против дронов

Tекст: Мария Иванова

Стороны намерены создать полноценное боевое средство защиты, которое станет дополнением к традиционным системам ПВО, передает РИА «Новости».

Мощный лазер способен поражать беспилотники направленным лучом и не требует расхода боеприпасов, что делает его потенциально более эффективным и экономичным, отметили в оборонном ведомстве королевства.

Партнеры также изучат возможность открытия производственной площадки в Нидерландах с опорой на европейские цепочки поставок. В случае успешного завершения разработки голландские военные планируют закупить партию таких лазерных установок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российское посольство заявило о бездоказательности обвинений Нидерландов по инциденту с беспилотниками в Германии.

Летом Амстердам договорился с Киевом о совместном производстве дронов.

В прошлом году голландские военные не смогли сбить беспилотный аппарат над своей авиабазой.