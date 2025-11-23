Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.52 комментария
Военные Нидерландов не смогли сбить БПЛА над авиабазой
Вечером в пятницу на юге Нидерландов заметили несколько беспилотников над авиабазой, военные открыли огонь, но дроны улетели и не были найдены, сообщило минобороны страны.
Ведомство сообщило, что был зафиксирован полет нескольких дронов в районе авиабазы Волкел в провинции Северный Брабант. «Сотрудники военно-воздушных сил с земли применили оружие, чтобы сбить дроны. Летательные аппараты покинули район и не были найдены», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Данных о том, какими средствами обнаружили дроны и какой тип оружия использовали, предоставлено не было по соображениям безопасности. В оборонном ведомстве напомнили, что полеты беспилотников рядом с аэродромами в стране строго запрещены из-за угрозы безопасности гражданской и военной авиации. Королевская военная полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу вечером в аэропорту Эйндховена было приостановлено движение гражданских и военных самолетов из-за появления нескольких дронов. Позднее аэропорт Эйндховена возобновил работу.