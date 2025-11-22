Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.46 комментариев
Аэропорт Эйндховена приостановил работу из-за дронов
Движение гражданских и военных самолетов приостановлено из-за нескольких замеченных дронов у аэропорта Эйндховена, сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.
Брекелманс сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на месте работают подразделения полиции и жандармерии, также были приведены в готовность специальные средства для борьбы с беспилотниками. «Дополнительное расследование проводится, и мы примем меры, если это потребуется», – заверил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военная полиция Нидерландов начала проверку после появления подозрительного дрона над авиабазой Гилзе-Рейен на юге страны. В других странах также жалуются на проблемы с дронами у аэропортов. В аэропорту Льежа были приостановлены полеты из-за появления трех неизвестных дронов. Работа аэропорта Брюсселя была приостановлена на 30 минут из-за неопознанных беспилотников. Работа аэропорта Ганновера была остановлена из-за появления дрона. Движение самолетов в аэропорту Бремена было временно прервано после того, как вблизи аэропорта заметили БПЛА.