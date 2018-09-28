Палестина обратилась в Международный суд ООН с иском против США

Взгляд
28 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 22:41  |  vz.ru
Разделы

Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир

Россия хочет зарабатывать на экспорте аграрной продукции в два с половиной раза большеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
До недавнего времени успехи России на экспортном поле неизменно ассоциировались исключительно с нефтью и газом, а также с военной техникой. Однако сельское хозяйство доказало, что тоже может приносить неплохой доход стране. Еще в 2015 году экспорт АПК в деньгах превысил экспорт военной продукции, что для России стало настоящей сенсацией. Каковы дальнейшие перспективы отрасли? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Индия посмела послать США «куда подальше» и купить у России С-400

Сколько Трамп ни давил на Моди, он, похоже, так и не сумел помешать индийцам купить наши зениткиФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Индийский премьер Нарендра Моди окончательно решился купить российские зенитные комплексы С-400, пишут ведущие индийские издания. Сделка оценивается в 5,5 млрд долларов. США до последнего давили на Индию, пытаясь сорвать контракт, но в итоге Моди, похоже, показал им крупный кукиш. Осталось придумать, как Индия заплатит нам эти самые миллиарды, ведь США могут арестовать любой платеж, если он номинирован в долларах. Подробности...
Перейти а раздел…

Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
Перейти а раздел…

Как гибель российского Ил-20 и поставки Сирии С-300 повлияли на общество в Израиле

Последние события в Сирии заставили вспомнить образы времен холодной войныФото: М. Абрамова
Для обычных израильтян тема С-300 не стала животрепещущей. Они и так привыкли жить в режиме наличия угроз. Однако в целом в Израиле были неприятно удивлены реакцией Москвы на инцидент с Ил-20. Жесткий тон Минобороны России льет воду на мельницу местных «кремлепессимистов». Впрочем, и правые, и левые в Израиле видят в России страну-партнера, а не врага, и выступают за сугубо прагматические, а не идеологические отношения. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Новый железнодорожный прейскурант

Александр Синев, Президент Института развития транспортных систем
Нужно ответить на вопрос: железнодорожный транспорт – это самостоятельная отрасль и автономный бизнес, или это «транспортный цех» отраслей экономики? От него отмахиваются как от слишком теоретического. Но от него зависит выбор адекватной системы регулирования. Поэтому вернуться к этой развилке все же необходимо. Подробности...

Зачем Порошенко встал на колени перед кактусом

Антон Крылов, журналист
Чем дальше, тем больше Порошенко напоминает неудачную карикатуру на Бориса Ельцина, за которого временами бывало очень стыдно. Принципиальная разница в том, что у Ельцина все-таки было чувство собственного достоинства. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

У кого Пушкин – негр, у того Цой – нерусский

Егор Холмогоров, Публицист
Вся эта «черепомерка» вроде бы и ни к чему и нужна только для опровержения встречающейся в интернет-болтовне глупости о «типично азиатской внешности Цоя». Но всё-таки можно ли русским стать или русским можно только родиться? Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
    Перейти а раздел…

    Уникальный тягач лишит Лукашенко возможности шантажировать Россию

    Обсуждение: 10 комментариев

    Почему Израиль боится российских С-300

    Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300

      Перейти а раздел…

      Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии

      Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, который совершал посадку в аэропорту штата Чуук Микронезии, не рассчитал размеров взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Воздушное судно остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропорта
      Подробности...

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Истребитель F-35 впервые потерпел крушение
          «Российских хакеров» обвинили в разработке «вируса Путина»Посольство России сравнило дело Скрипалей с «бесконечной мыльной оперой»Россия договорилась об отмене виз с двумя государствамиРоссийский бизнесмен создал крупнейшую в Европе нефтегазовую компанию
          Лавров призвал Запад вразумить КиевУкраинская полиция рассказала свою версию нападения на православный храм Задержан призывавший к травле россиянок лидер «Мужского государства»Володин оценил идею выделения депутатам средств на представительские расходы
          В Южной Корее арестовали российское судно «Севастополь»Палестина обратилась в Международный суд ООН с иском против СШАРоссияне начали перепродавать новые iPhone сразу после старта продажАмериканка обвинила Роналду в изнасиловании

          Главная тема


          Как Илон Маск из автомобильного романтика превратился в мошенника

          Человек-оркестр


          В Сети посмеялись над видео с поющим Кличко

          за чертой бедности


          Депутат Госдумы от КПРФ пожаловалась на маленькую зарплату

          «Русские идут!»


          Российский истребитель Су-57 в Британии сочли «предупреждением о третьей мировой»

          Видео

          Атака с воздуха


          F-35B нанесли первый в истории боевой удар

          раскол православия


          Константинополь обосновывает украинскую автокефалию фальсификациями

          ближний восток


          Сможет ли Израиль уничтожить С-300 в Сирии

          Убедительная версия


          Ил-20 погубила поразительная случайность

          учения Северного флота


          В Британии испугались видео со стрельбами российского «Бастиона»

          «ситуация в корне меняется»


          Андрей Бабицкий: Решение Израиля переубедить российскую сторону стало роковым шагом

          «интеллектуальное зловоние»


          Егор Холмогоров: Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю

          «незаменимые люди»


          Эдуард Биров: Мы живем во время «решал», и это опасно

          на ваш взгляд


          Вы посещали Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году?

          Палестина обратилась в Международный суд ООН с иском против США

          28 сентября 2018, 22:15

          Текст: Антон Никитин

          Версия для печати

          Палестина подала иск в Международный суд ООН в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

          По мнению палестинской стороны, решение Соединенных Штатов «является нарушением Венской конвенции 1961 года», передает ТАСС.

          Напомним, в среду глава Белого дома Дональд Трамп озвучил свою концепцию разрешения арабо-израильского конфликта.

          В декабре 2017 года Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, а в мае этого года в Иерусалиме открылось американское посольство.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............