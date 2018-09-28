Палестина обратилась в Международный суд ООН с иском против США

Палестина подала иск в Международный суд ООН в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

По мнению палестинской стороны, решение Соединенных Штатов «является нарушением Венской конвенции 1961 года», передает ТАСС.

Напомним, в среду глава Белого дома Дональд Трамп озвучил свою концепцию разрешения арабо-израильского конфликта.

В декабре 2017 года Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, а в мае этого года в Иерусалиме открылось американское посольство.