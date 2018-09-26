Трамп озвучил свою концепцию разрешения арабо-израильского конфликта

В арабо-израильском урегулировании наилучшей является концепция «двух государств», заявил президент США Дональд Трамп.

«Мне нравится идея двух государств. Это, как я думаю, лучше всего», – передает слова Трампа РИА «Новости».

Об этом он сказал на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп добавил, что ждет в течение двух-четырех месяцев результатов в урегулировании конфликта.

«Я действительно верю, что что-то произойдет. Это моя мечта – достичь этого (урегулирования) до окончания моего первого срока (до 2021 года)», – добавил Трамп.

В августе спецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт заявил, что США разработали мирный план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, который, однако, не понравится обеим сторонам.