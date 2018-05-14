В Иерусалиме началась церемония открытия посольства США

Под звуки американского гимна в понедельник в Иерусалиме началась церемония открытия нового посольства США в Израиле.

На церемонии присутствует делегация США во главе с заместителем госсекретаря Джоном Салливаном и главой Минфина Стивеном Мнучином, передает ТАСС.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп назвал великим днем для Израиля перенос американского посольства в Иерусалим.

В Палестине заявили, что это «вдохнет жизнь» в религиозный конфликт между израильтянами и палестинцами.

На фоне открытия посольства США в Иерусалиме обострилась ситуация на границе сектора Газа, где в понедельник произошли столкновения. В них более 30 палестинцев погибли, свыше 1 тыс. пострадали.