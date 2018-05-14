Трамп назвал великим день переноса посольства США в Иерусалим

Американский президент Дональд Трамп назвал великим днем для Израиля перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

В своем Twitter Трамп также сообщил, что трансляция мероприятия будет идти на телеканале Fox News.

U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 мая 2018 г.

Между тем, на границе сектора Газа в понедельник произошли столкновения, более 30 палестинцев погибли, свыше 1 тыс. пострадали.

В Палестине заявили, что перенос посольства США в Иерусалим «вдохнет жизнь» в религиозный конфликт между израильтянами и палестинцами.