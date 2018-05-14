В Палестине оценили последствия переноса посольства США в Иерусалим

Перенос посольства США в Иерусалим «вдохнет жизнь» в религиозный конфликт между израильтянами и палестинцами, говорится в заявлении руководителя вашингтонского представительства Организации освобождения Палестины (ООП) Хусама Зомлота.

«К сожалению, администрация США выбрала сторону Израиля, выступающего с претензиями на получение исключительных прав на город, который на протяжении веков был священным для всех религий. Сегодняшний перенос посольства США вдохнет жизнь в религиозный конфликт вместо достойного мира», – передает РИА «Новости» заявление дипломата.

Он отметил также, что Вашингтон «действовал неконструктивно и снял с себя роль миротворца» в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Зомлот считает, что США своей политикой призывают Израиль «перешагнуть границу, о которой предупреждали многочисленные американские и международные лидеры, в сторону полномасштабного апартеида».

Напомним, 19 декабря Палестина официально запросилапроведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по статусу Иерусалима.

Позже Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, в которой Всемирная организация выступает против признания Иерусалима столицей Израиля в связи с решением президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп пригрозил оставить без американской помощи любую страну, которая решится проголосовать в Совбезе ООН за резолюцию, осуждающую недавнее решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.