В стычках в секторе Газа более 1 тыс. палестинцев пострадали, десятки погибли

На границе сектора Газа в понедельник произошли столкновения, более 30 палестинцев погибли, свыше 1 тыс. пострадали, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Около 100 пострадавших получили огнестрельные ранения, всего убит 31 человек, среди них подростки в возрасте 12, 14 и 16 лет, 30-летняя женщина, передает ТАСС.

Палестинцы продолжают массовые выступления в Газе в рамках «Марша возвращения», начатые с конца марта, когда отмечался День земли в память о шести арабах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями земельных участков.

В понедельник акции протеста возобновились в связи с предстоящим переводом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Беспорядки стали самыми ожесточенными с конца марта. Жители анклава пытались разрушить заградительный забор, прорваться на территорию Израиля. Палестинцы жгут покрышки, забрасывают солдат камнями, запускают горящих воздушных змеев, чтобы поджечь здания на территории еврейского государства.

В ответ израильтяне применяют слезоточивый газ, водометы, ведут огонь на поражение.

В начале мая израильская авиация уже атаковала палестинских боевиков в секторе Газа, откуда те запускали горящих воздушных змеев, надеясь вызвать пожары.

Ранее в понедельник в Палестине заявили, что перенос посольства США в Иерусалим «вдохнет жизнь» в религиозный конфликт между израильтянами и палестинцами.