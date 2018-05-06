Израиль ударил по Газе в ответ на запуск горящих воздушных змеев

Израильские военные атаковали палестинских боевиков в секторе Газа, откуда те запускали горящих воздушных змеев, надеясь вызвать пожары, сообщила армия обороны Израиля.

Палестинцы запускали воздушных змеев в рамках многотысячных акций протеста, которые полтора месяца идут вдоль границ анклава под общим названием «Великий марш возвращения».

«Минувшей ночью наши силы, используя авиацию, атаковали позицию (…) в северной части сектора Газа, возле [пограничного] забора безопасности, откуда террористы запускали горящие объекты в попытке спровоцировать пожары в Израиле», – передает РИА «Новости» сообщение израильской армии.

Уточняется, что объект, попавший под удар, принадлежал правящему в анклаве движению ХАМАС. Израиль обвиняет его в организации пограничных волнений, регулярно перерастающих в кровопролитные столкновения с военными.

11 апреля израильские войска атаковали палестинских боевиков в секторе Газа после в ответ на взрывное устройство, сработавшее на границе.