Израиль атаковал боевиков в секторе Газа

Израильские войска атаковали палестинских боевиков в секторе Газа после в ответ на взрывное устройство, сработавшее на границе, сообщили в пресс-службе военного ведомства Израиля.

Военные заявили, что при подрыве фугаса никто не пострадал, и предполагают, что он был установлен под прикрытием многотысячных протестных акций, которые идут в приграничной полосе с конца марта.

«В ответ Армия обороны Израиля атаковала несколько целей военного назначения, принадлежащих террористической организации ХАМАС», – говорится в пресс-релизе, передает РИА «Новости».

По информации военных, взрыв в северной части сектора Газа был направлен против израильской «инженерной машины», которая действовала на палестинской стороне границы.

«Взрывное устройство, заложенное под прикрытием беспорядков, было приведено в действие против инженерной машины Армии обороны Израиля к западу от (пограничного) забора безопасности. Информации о пострадавших не поступало», – сообщили военные.

Израильтяне возлагают на ХАМАС ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного им анклава, требуя от исламистов обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

Напомним, выступления в приграничной зоне, где собираются тысячи жителей сектора Газа, продолжают череду протестных акций, которые начались неделю назад под общим названием «Великий марш возвращения».