Столкновения палестинцев с войсками Израиля начались на границе сектора Газа

Столкновения палестинских демонстрантов и израильских военных начались в пятницу на границе сектора Газа, сообщают местные телеканалы.

Участники акции протеста жгут шины, стремясь перекрыть обзор израильским военным, те применяют слезоточивый газ, передает РИА «Новости».

Израильские военные насчитали сотни палестинцев, принимающих участие в беспорядках на границе с сектором Газа, и сообщили, что применяют против них спецсредства и огнестрельное оружие.

«Насильственные беспорядки происходят на пяти участках границы сектора Газа с участием сотен палестинцев. Армия обороны Израиля использует средства для разгона демонстраций и огнестрельное оружие в соответствии с инструкцией», – сообщила армейская пресс-служба, передает РИА «Новости».

«Армия не допустит нарушения пограничной инфраструктуры, которая защищает израильских граждан, и будет действовать против всех, кто участвует в этих нападениях», – предупредили военные.

Пик протестов ожидается после обеда. Районы, примыкающие к сектору Газа, объявлены закрытой военной зоной, где любая деятельность возможна только с санкции армейского командования.

Выступления в приграничной зоне, где собираются тысячи жителей сектора Газа, продолжают череду протестных акций, которые начались неделю назад под общим названием «Великий марш возвращения».

В пятницу 30 марта палестинцы отмечали День защиты земли, 42-ю годовщину беспорядков, связанных с конфискацией Израилем арабских земель. В этот день тысячи палестинцев приняли участие в акциях протеста на границе сектора Газа. Отмечаются случаи стычек с израильскими силами, которые применяют спецсредства и огнестрельное оружие.

Жертвами столкновений между военнослужащими армии обороны Израиля и палестинскими демонстрантами стали 15 человек, еще более 1,4 тыс. человек получили ранения и травмы.