Столкновения палестинцев с войсками Израиля начались на границе сектора Газа

Взгляд
6 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 13:22  |  vz.ru
Разделы

Невидимый враг наносит колоссальный ущерб российской экономике

Из-за ценовых сговоров при госзакупках Россия теряет минимум 2% ВВПФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Владимир Путин раскритиковал монополизм госкомпаний, которые мешают развиваться малому и среднему бизнесу, а также региональные власти, душащие конкуренцию с помощью прикормленных ГУПов и МУПов. Это все признаки картелизации, на которой российская экономика теряет триллионы рублей вместо того, чтобы вкладывать их в развитие. Подробности...
Перейти а раздел…

Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США

Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй ФэнхэФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Когда Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, другой китайский министр, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, уже был на пути из Москвы в Минск. И хотя спецпредставителем китайского лидера был глава МИД, сенсацией стало заявление министра обороны. На фоне атаки, предпринятой Западом, две страны еще сильнее сомкнули ряды. Подробности...
Перейти а раздел…

Российским подозреваемым придумали американское наказание

Актеру Чарли Шину суд запретил приближаться к детям – подобная же мера теперь может появиться и в российской юриспруденцииФото: Warner Bros.
Запрет на выход из квартиры на срок от года до трех, запрет приближаться к определенным людям. Это лишь немногие ограничения, которые ждут граждан-подследственных, если вступят в силу поправки в УПК, утвержденные Думой в третьем чтении. Такие запреты очень напоминают американские, если судить по голливудским фильмам. Но будут ли они работать в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Что общего у ресурсной экономики и обязательного изучения татарского языка

Антон Любич, экономист
Мы настолько свыклись с утверждением о ресурсном характере российской экономики, что воспринимаем это как мантру, произнося которую не нужно задумываться над тем, что это утверждение с собой несёт. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Дедушка главы МИД Канады действительно был нацистским коллаборационистом

Александр Дюков, историк, публицист, директор фонда «Историческая память», главный редактор «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований»
Ну вот вам очередной кейс об абсолютной безответственности западных политиков – и, неожиданно, о тяжелой судьбе исторической науки в прекрасном новом мире «сдерживания России». Для начала свежая новость. Подробности...

Эти люди глумятся над человеческой моралью

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Революционное правосознание – это когда одни могут позволить себе грабить, пытать и убивать других, и за это им от «революционного» государства ничего не будет. За примером ходить далеко не придется. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Химик рассказал про давно законсервированный полигон в Шиханах
          Небензя британцу в СБ ООН: Вы заигрались и доиграетесьУкраинский министр получила матрешкой «моральный удар ниже пояса»Рыбакам посоветовали при встрече с украинскими патрулями звонить ФСБСоветник президента спрогнозировал крах Telegram в России
          Захарова отреагировала на гибель домашних животных Скрипаля«Панцирь-С1» после Сирии научили сбивать реактивные снарядыМинобороны рассказало о новой технике на параде ПобедыВ районе перевала Дятлова нашли неизвестный аэродром
          Эксперт прокомментировал заявление британцев о производстве «Новичка» под СаратовомНа границе сектора Газа начались столкновенияАмериканцы сравнили Ту-160 и B-1B «Лансер»Министр обороны Украины сосчитал российских военных на границе

          Главная тема


          Невидимый враг наносит колоссальный ущерб российской экономике

          «театр абсурда»


          Небензя на заседании СБ ООН прочел отрывок из «Алисы в стране чудес»

          «Машина Времени»


          Макаревич пофантазировал о союзе Сталина и Гитлера

          высокие отношения


          Постпред США при ООН: Россия никогда не будет другом

          армия и вооружение


          Китай вновь скопировал у России передовую военную технологию

          «след теряется»


          Французский генерал заподозрил три страны в отравлении Скрипаля

          Российский авианосец


          «Адмирал Кузнецов» включен в пятерку худших авианосцев в истории

          трагедия над Боденским озером


          Дмитрий Нагиев рассказал о единственной просьбе Виталия Калоева

          «особая порода людей»


          Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

          «два варианта действий»


          Ирина Алкснис: Как отбить Украине охоту играть в пиратов

          «стадия развала»


          Эдуард Биров: США и западные страны совершают одну глупость за другой

          «Кому выгодно»


          Сергей Худиев: У элиты Британии и США мотивы для отравления Скрипалей определенно были

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Столкновения палестинцев с войсками Израиля начались на границе сектора Газа

             6 апреля 2018, 12:42
          Фото: Amir Cohen/Reuters
          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Столкновения палестинских демонстрантов и израильских военных начались в пятницу на границе сектора Газа, сообщают местные телеканалы.

          Участники акции протеста жгут шины, стремясь перекрыть обзор израильским военным, те применяют слезоточивый газ, передает РИА «Новости».

          Израильские военные насчитали сотни палестинцев, принимающих участие в беспорядках на границе с сектором Газа, и сообщили, что применяют против них спецсредства и огнестрельное оружие.

          «Насильственные беспорядки происходят на пяти участках границы сектора Газа с участием сотен палестинцев. Армия обороны Израиля использует средства для разгона демонстраций и огнестрельное оружие в соответствии с инструкцией», – сообщила армейская пресс-служба, передает РИА «Новости».

          «Армия не допустит нарушения пограничной инфраструктуры, которая защищает израильских граждан, и будет действовать против всех, кто участвует в этих нападениях», – предупредили военные.

          Пик протестов ожидается после обеда. Районы, примыкающие к сектору Газа, объявлены закрытой военной зоной, где любая деятельность возможна только с санкции армейского командования.

          Выступления в приграничной зоне, где собираются тысячи жителей сектора Газа, продолжают череду протестных акций, которые начались неделю назад под общим названием «Великий марш возвращения».

          В пятницу 30 марта палестинцы отмечали День защиты земли, 42-ю годовщину беспорядков, связанных с конфискацией Израилем арабских земель. В этот день тысячи палестинцев приняли участие в акциях протеста на границе сектора Газа. Отмечаются случаи стычек с израильскими силами, которые применяют спецсредства и огнестрельное оружие.

          Жертвами столкновений между военнослужащими армии обороны Израиля и палестинскими демонстрантами стали 15 человек, еще более 1,4 тыс. человек получили ранения и травмы.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............