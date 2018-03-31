Жертвами столкновений в секторе Газа стали 15 человек

Жертвами столкновений между военнослужащими армии обороны Израиля и палестинскими демонстрантами стали 15 человек, еще более 1,4 тыс. человек получили ранения и травмы, сообщает телеканал Al Jazeera.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил 31 марта национальный траур по погибшим в пятничных демонстрациях, передает «Интерфакс».

В пятницу 30 марта палестинцы отмечают День защиты земли, 42-ю годовщину беспорядков, связанных с конфискацией Израилем арабских земель. В этот день тысячи палестинцев приняли участие в акциях протеста на границе сектора Газа. Отмечаются случаи стычек с израильскими силами, которые применяют спецсредства и огнестрельное оружие.

По словам медицинских чиновников из сектора Газа, большая часть пострадавших получили пулевые ранения или обратились за помощью с симптомами отравления слезоточивым газом. Всего с пулевыми ранениями к медикам обратились 758 человек.

В ответ на выстрелы со стороны демонстрантов армия обороны Израиля нанесла танковые и авиаудары по трем объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. О числе погибших и раненых в результате этих ударов не известно.

Между тем, Совет безопасности ООН принял решение провести срочное совещание по ситуации в секторе Газа, сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский.