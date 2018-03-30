Палестинцы вышли на митинг у границы с Израилем

В пятницу тысячи палестинцев приняли участие в акциях протеста на границе сектора Газа; отмечаются случаи стычек с израильскими силами, которые применяют спецсредства и огнестрельное оружие, сообщила армейская пресс-служба.

Жители анклава начали серию массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения», который планируется продолжать до середины мая, передает РИА «Новости».

Отмечается, что «тысячи палестинцев собрались в шести точках вдоль границы» Израиля, они «жгут шины и швыряют камни в заграждения» и израильских военнослужащих.

В ответ военные используют средства подавления беспорядков.

Примыкающая к сектору Газа территория объявлена армией закрытой военной зоной.

Местные СМИ сообщают о наличии уже двух десятков пострадавших в столкновениях.

Кроме того, минувшей ночью израильские военные якобы застрелили палестинца, который был замечен у пограничного забора.

Напомним, в январе Организация освобождения Палестины заморозила признание Израиля государством.