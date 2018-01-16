Организация освобождения Палестины заморозила признание Израиля государством

Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) выступил за приостановку признания Израиля в качестве государства, передает Agence France-Presse.

В документе сказано, что признания Израиля будет приостановлено до тех пор, пока он «не признает государством Палестину в границах 1967 года, не отменит аннексию Восточного Иерусалима и не прекратит колонизацию», передает ТАСС.

Напомним, ООП признана международным сообществом единственным законным представителем палестинского народа.

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас обвинил Израиль в том, что тот своей поселенческой политикой «завершил» мирные соглашения Осло, которые 25 лет назад дали старт ближневосточному мирному процессу.

Действия ООП стали ответом на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.