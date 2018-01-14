Аббас обвинил Израиль в подрыве заключенных в Осло мирных соглашений

Палестинский лидер Махмуд Аббас на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины обвинил Израиль в том, что тот своей поселенческой политикой «завершил» мирные соглашения Осло, которые 25 лет назад дали старт ближневосточному мирному процессу.

Аббас подчеркнул, что «именно Израиль завершил соглашения в Осло своими поселениями на Западном берегу и в Иерусалиме», передает РИА «Новости» со ссылкой на палестинское телевидение.

Аббас дал понять, что не согласится, чтобы Палестинская национальная администрация, созданная на оккупированных Израилем в 1967 году территориях, продолжала функционировать «без реальных полномочий на местах».

Накануне Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) созвал международную конференцию под эгидой ООН с целью создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Действия ООП стали ответом на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.