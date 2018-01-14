ООП созвала конференцию для провозглашения палестинского государства

Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал провести международную конференцию под эгидой ООН с целью создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

В ООП рассчитывают, что эта конференция гарантирует «создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме» в границах, существовавших до арабо-израильского конфликта 1967 года, передает РИА «Новости».

Кроме того, в ООП считают, что на этой конференции должны быть найдены решения для проблемы палестинских беженцев и заключенных в израильских тюрьмах в соответствии с резолюциями ООН.

Напомним, 6 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Палестине Вашингтон предложил сделать столицей другой город.

В ответ Генассамблея ООН приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля.