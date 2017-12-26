Вашингтон предложил Палестине другую столицу вместо Иерусалима

Белый дом предлагает назвать столицей Палестины город Абу-Дис, который имеет общую границу с Иерусалимом, сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию.

«Вашингтон предложил властям Палестины назвать город Абу-Дис столицей Палестины», - передает слова Хании ТАСС.

Он добавил, что Вашингтон также предложил проводить политические реформы для налаживания ситуации в секторе Газа.

В четверг ГА ООН приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. За документ проголосовали 128 стран, против девять, еще 35 воздержались.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля в начале декабря. После этого обострилась ситуация в регионе. Арабские страны предложили в ответ признать столицей Палестины Восточный Иерусалим.

Абу-Дис примыкает к кварталам Восточного Иерусалима.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях решения Трампа.