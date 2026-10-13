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На Северном Кавказе с начала года предотвратили 33 террористических преступления
На Северном Кавказе с начала 2026 года предотвратили 33 преступления террористической направленности и задержали 260 человек, сообщил директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.
В регионах Северо-Кавказского федерального округа повысили уровень защиты от попыток украинских спецслужб спровоцировать межнациональные конфликты среди жителей, пояснил Бортников, передает РИА «Новости».
«Повышен уровень защиты информационного пространства от... попыток украинских спецслужб спровоцировать межнациональные конфликты среди жителей Северо-Кавказского федерального округа», – заявил Бортников на заседании НАК.
По данным НАК, за подготовку терактов, финансирование, пропаганду и оправдание терроризма в округе задержаны 260 человек, большинство из которых не достигли двадцати лет. В комитете отметили, что террористические организации и спецслужбы Украины не снижают пропагандистской и вербовочной активности, избрав своей основной целью молодежь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ФСБ показала видео штурма готовивших теракты радикалов на Кавказе.
Весной ведомство вычислило агента Киева, координировавшего удар по порту «Кавказ».
В прошлом году НАК сообщал о снижении числа терактов на Северном Кавказе.