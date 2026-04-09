9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.2 комментария
Нарышкин назвал любовь россиян к чтению национальным преимуществом
Устойчивый интерес к печатным изданиям остается важным культурным достоянием страны, жители которой в среднем прочитывают по девять книг за год, заявил председатель Российского исторического общества и директор СВР Сергей Нарышкин
Нарышкин заявил о необходимости поддерживать отечественное книгоиздание, передает РИА «Новости». Выступая на заседании профильного оргкомитета, он отметил важность сохранения за страной статуса одной из самых читающих в мире.
«Вижу в этом наше существенное национальное преимущество. По данным декабрьского исследования ВЦИОМ, за минувший год наши граждане в среднем прочли по девять книг», – сказал политик.
Наряду с художественными произведениями стабильным спросом пользуются научно-популярные труды по истории и культуре. По мнению главы ведомства, даже в цифровую эпоху печатные издания сохраняют мировоззренческое значение, поэтому государству следует активнее продвигать литературу о традиционных духовно-нравственных ценностях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал книгу важнейшим источником знаний. Глава государства ранее отметил сокращение числа читающих людей во всем мире.
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал о любви российского лидера к чтению.