Степашин рассказал о любви Путина к книгам

Степашин рассказал, что Путин много читает и любит книги

Tекст: Елизавета Шишкова

Степашин заявил, что Путин любит книги и уделяет много времени их чтению, передает ТАСС.

Степашин подчеркнул, что это ему хорошо известно: «У нас президент много читает, много знает и любит книги, это я знаю не понаслышке». Он напомнил, что администрация президента и сам Владимир Путин активно поддержали учреждение премии «Слово», организованной Союзом писателей РФ и Российским книжным союзом.

Во время выступления на научно-практической конференции «Большой стиль – 2025» в Национальном центре «Россия» Степашин также отметил, что самые великие произведения отечественной литературы были написаны во время Великой Отечественной войны.

Он добавил, что сейчас Союз писателей и Российский книжный союз активно занимаются развитием детской литературы, посетовав на то, что современные отечественные детские писатели малоизвестны широкой аудитории. Степашин призвал уделить этому вопросу особое внимание.

Ранее Владимир Путин поделился воспоминаниями о школьном преподавателе литературы и обсуждении зарубежной классики.