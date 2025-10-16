  • Новость часаВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
    Мнения
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    16 октября 2025, 12:26 • Новости дня

    Степашин рассказал о любви Путина к книгам

    Степашин рассказал, что Путин много читает и любит книги

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин известен своей любовью к книгам и регулярно находит время для чтения, рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин на научно-практической конференции «Большой стиль – 2025» в Национальном центре «Россия».

    Степашин заявил, что Путин любит книги и уделяет много времени их чтению, передает ТАСС.

    Степашин подчеркнул, что это ему хорошо известно: «У нас президент много читает, много знает и любит книги, это я знаю не понаслышке». Он напомнил, что администрация президента и сам Владимир Путин активно поддержали учреждение премии «Слово», организованной Союзом писателей РФ и Российским книжным союзом.

    Во время выступления на научно-практической конференции «Большой стиль – 2025» в Национальном центре «Россия» Степашин также отметил, что самые великие произведения отечественной литературы были написаны во время Великой Отечественной войны.

    Он добавил, что сейчас Союз писателей и Российский книжный союз активно занимаются развитием детской литературы, посетовав на то, что современные отечественные детские писатели малоизвестны широкой аудитории. Степашин призвал уделить этому вопросу особое внимание.

    Ранее Владимир Путин поделился воспоминаниями о школьном преподавателе литературы и обсуждении зарубежной классики.

    15 октября 2025, 20:19 • Новости дня
    Путин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог
    Путин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых дорожных объектов, приуроченной ко Дню работников дорожного хозяйства, который отмечается в это воскресенье.

    Одним из ключевых событий стало открытие второго мостового перехода через реку Обь возле Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе. Новый мост длиной 1,8 км, а с подходами – 45,5 км, призван улучшить транспортную связь между населенными пунктами и вывести транзитный поток за пределы крупнейшего города ХМАО с населением 429 тыс. жителей, передает ТАСС.

    Мостовой переход станет важной частью транспортных коридоров Пермь – Ханты-Мансийск – Нижневартовск и Тюмень – Сургут – Салехард, перераспределяя основную транспортную нагрузку. В Татарстане завершили обход села Сокуры: на участке трассы Р-239 Казань – Оренбург построено 11,2 км новых дорог и реконструировано 12,8 км действующей трассы, расширенной до четырех полос. Этот участок разгрузит востребованное направление между Казанью, трассой М-12 «Восток» и международным аэропортом, завершение работ запланировано на 2026 год.

    В Карелии завершен капитальный ремонт 15,1 км автодороги А-215 Лодейное Поле – Брин-Наволок, что повысит связь Петрозаводска с Ленинградской и Вологодской областями. До ремонта часть дороги была грунтовой, что затрудняло движение. Обновленная трасса проходит по побережью Онежского озера, соединяет регионы и обеспечивает транспортную доступность ряда промышленных и туристических объектов, включая предприятия по добыче камня и местные достопримечательности.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе совещания Путина с правительством планируется провести церемонию открытия новых дорог в различных регионах.

    На одном из предыдущих совещаний правительства с президентом в сентябре обсуждалось развитие инфраструктуры страны до 2036 года.

    15 октября 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин встретил сирийского главу аш-Шараа в Кремле рукопожатием
    Путин встретил сирийского главу аш-Шараа в Кремле рукопожатием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Кремле, где они обменялись рукопожатием в торжественной обстановке Зеленой гостиной.

    Обычно рабочие визиты зарубежных руководителей проходят в менее парадных залах Сенатского дворца, однако для аш-Шараа было сделано исключение, передает ТАСС. Российская сторона подчеркнула многолетнюю дружбу между народами России и Сирии.

    В переговорах приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Александр Новак, начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков и помощник президента Юрий Ушаков. После встречи в узком составе лидеры продолжат переговоры за рабочим завтраком.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и аш-Шараа обсудят российские военные базы в Сирии.

    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    15 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии

    Путин: Проведение парламентских выборов в Сирии является большим успехом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Кремле назвал большой победой прошедшие в Сирии выборы и заявил о готовности проводить регулярные консультации с сирийской стороной.

    Путин поздравил аш-Шараа с недавними парламентскими выборами, которые состоялись 5 октября, передает РИА «Новости».

    По мнению российского лидера, это «большой успех», который способствует сплочению сирийского общества, несмотря на непростые времена в стране.

    Российский лидер отметил, что выборы укрепят связи и взаимодействие между всеми политическими силами в Сирии. Также он заявил, что Россия готова выполнять достигнутые договоренности и проводить регулярные контакты и консультации по линии министерств иностранных дел.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву. Путин встретил его в Кремле рукопожатием.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    15 октября 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин и аш-Шараа начали переговоры в расширенном составе
    Путин и аш-Шараа начали переговоры в расширенном составе
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и сирийским главой Ахмедом аш-Шараа перешли в расширенный формат.

    До этого лидеры провели переговоров в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, которые продлились около полутора часов. Переговоры начались в 14.15 по московскому времени. Нынешняя встреча проходит в формате рабочего завтрака, передает ТАСС.

    Ранее Путин на встрече с аш-Шараа заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    Российский лидер назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии, а также рассказал о 4 тыс. сирийских студентах, обучающихся в вузах России.

    Сирийский глава признал важную роль России в достижениях страны.

    15 октября 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поздравление с днем рождения от президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину не поступало, а дата их возможного телефонного разговора неизвестна.

    Москва не получала поздравлений президента России Владимира Путина с днем рождения от президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге ответил на соответствующий вопрос: «Нет, не было».

    Кроме того, Песков сообщил, что пока нет информации о возможных сроках телефонного разговора между лидерами России и США. На вопрос о том, может ли звонок, анонсированный Трампом, состояться до пятницы, представитель Кремля отметил: «Нет, пока неизвестно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что провел повторные переговоры с Дональдом Трампом, где обсуждались вопросы обороны и дальнобойности.

    15 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Сирийский президент признал важную роль России в достижениях страны

    Аш-Шараа: Сирия многого достигла благодаря России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сирия опирается на многие достижения, которых удалось достичь благодаря поддержке России, заявил временный глава республики Ахмед аш-Шараа в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Аш-Шараа отметил, что Россия оказывала помощь Сирии в различных сферах и между странами выстроены серьезные мосты сотрудничества, включая материальное взаимодействие, передает ТАСС.

    В ходе переговоров Путин выразил благодарность сирийской стороне за прием российской делегации, которую возглавлял вице-премьер Александр Новак. Президент России подчеркнул, что было обозначено много интересных и полезных проектов, и Москва готова содействовать их реализации.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    Российский лидер назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии, а также рассказал о 4 тыс. сирийских студентах, обучающихся в вузах России.

    15 октября 2025, 17:10 • Новости дня
    Переговоры Путина и аш-Шараа в Кремле завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина и президента Сирии временного периода Ахмеда аш-Шараа завершились в Москве.

    Встреча состоялась в Кремле и продолжалась два с половиной часа, передает ТАСС. Это первый очный контакт между лидерами двух стран с момента смены власти в Сирии.

    Ранее Путин на встрече с аш-Шараа заявил об особых отношениях России и Сирии. Он назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии, а также рассказал о 4 тыс. сирийских студентах, обучающихся в вузах России.

    Аш-Шараа признал важную роль России в достижениях страны.

    15 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Путин выразил надежду на вклад сирийских студентов в будущее страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время переговоров в Кремле с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа выразил надежду, что сирийские студенты, проходящие обучение в российских вузах, внесут значительный вклад в развитие своей страны.

    Путин подчеркнул, что сейчас свыше четырех тысяч молодых людей из Сирии обучаются в российских высших учебных заведениях, передает ТАСС.

    «Очень рассчитываю на то, что они внесут в будущем свой заметный, весомый вклад в развитие и укрепление сирийской государственности», – отметил он.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    15 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    Путин подписал закон об ужесточении ответственности для иноагентов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушение законодательства об иностранных агентах.

    Согласно новым правилам, иноагента могут привлечь к уголовной ответственности после однократного административного наказания. Это касается нарушений статьи 330.1 УК РФ, связанной с уклонением от исполнения обязанностей по закону об иностранных агентах. Ранее для такого шага требовалось двукратное привлечение к административной ответственности, передает ТАСС.

    Данная норма распространяется даже на тех иностранных агентов, кто уже был судим по этой же статье Уголовного кодекса РФ. Изменения призваны усилить контроль за деятельностью лиц и организаций, признанных иностранными агентами.

    В апреле Путин утвердил поправки, позволяющие признавать иноагентами лиц за содействие противникам России.

    Ранее Госдума одобрила законопроект, который запрещает иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью как среди детей, так и взрослых, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил судить иноагентов заочно за антигосударственные действия.

    15 октября 2025, 14:27 • Новости дня
    Путин заявил об особых отношениях России и Сирии

    Путин: Россия в отношениях с Сирией всегда учитывала интересы сирийского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На протяжении многих десятилетий Москва выстраивала особые отношения с Дамаском, всегда учитывая прежде всего интересы сирийского народа, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сирийским главой Ахмедом аш-Шараа.

    Российской лидер подчеркнул, что у России никогда не было отношений с Сирией, связанных с политической конъюнктурой или особыми интересами, передает РИА «Новости».

    «Мы всегда руководствовались на протяжении всех этих десятилетий одним – интересами сирийского народа», – сказал Путин. Он также отметил, что между странами за многие десятилетия сложились особые отношения.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву. Путин встретил его в Кремле рукопожатием.

    15 октября 2025, 13:46 • Новости дня
    Песков: Путин встретится с передавшими ему иконы бойцами

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обязательно встретится с бойцами спецоперации, передавшими ему иконы со следами от пуль.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обязательно встретится с бойцами спецоперации, передавшими ему иконы со следами от пуль, передает ТАСС. Дмитрий Песков уточнил, что встреча состоится, когда позволит рабочий график президента.

    «Путин сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю», – сказал Песков.

    Президенту на день рождения подарили две уникальные иконы, которые защитили российских солдат от пуль. Путин заявлял, что обязательно встретится с этими воинами.

    Ранее президент России Владимир Путин получил от бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копию боевого знамени.

    15 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин выразил надежду на стабильное обеспечение топливом зимой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин выразил надежду на успешное прохождение отопительного сезона.

    «Все очень своевременно и складно. Надеюсь, что все так и будет», – сказал Путин, комментируя доклад министра энергетики Сергея Цивилева, передает ТАСС.

    На совещании Цивилев представил информацию о подготовке регионов к зимнему периоду и обеспечению их необходимыми запасами топлива.

    Напомним, на фоне похолодания и старта отопительного сезона суточные поставки газа российским потребителям в сентябре достигли рекордных 1 млрд куб. метров.

    Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о необходимости пересмотреть действующие правила запуска отопления.

    15 октября 2025, 13:08 • Новости дня
    Песков анонсировал церемонию открытия дорог на совещании с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе совещания президента Владимира Путина с правительством планируется провести церемонию открытия новых дорог в различных регионах, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет во второй половине дня, в среду – канун Дня работников дорожного хозяйства, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    О дорожном строительстве доложит зампред правительства Марат Хуснуллин.

    В ходе заседания по видеоконференции пройдет открытие новых дорог в разных регионах.

    На одном из предыдущих совещаний правительства с президентом в сентябре обсуждалось развитие инфраструктуры страны до 2036 года.

    15 октября 2025, 21:35 • Новости дня
    Путин поручил правительству обеспечить регионы топливом в зимний период

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании подчеркнул необходимость строгого исполнения всех мер по обеспечению регионов топливом в ходе зимнего сезона.

    Президент России Владимир Путин потребовал от правительства жестко исполнять решения по обеспечению регионов топливом в зимний период, передает ТАСС. На совещании с членами правительства Путин заявил: «Благодушие здесь точно неуместно». Он подчеркнул, что все принятые меры должны быть реализованы без промедления.

    Глава государства также добавил: «Надо все, о чем мы говорили, жестко приводить в жизнь», обращаясь к министру энергетики Сергею Цивилеву, который представил доклад о подготовке к зимнему сезону.

    Напомним, на фоне похолодания и старта отопительного сезона суточные поставки газа российским потребителям в сентябре достигли рекордных 1 млрд куб. метров.

    Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о необходимости пересмотреть действующие правила запуска отопления.


    15 октября 2025, 14:06 • Новости дня
    Песков заявил о приоритете интересов России в действиях Путина

    Песков: Путин действует в интересах России и ее народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во всех своих действиях руководствуется исключительно интересами страны и ее народа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

    Это заявление прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать очередные критические высказывания президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    «Я не хотел бы комментировать отношение президента США к тем или иным действиям президента России. Президент РФ руководствуется всегда интересами своей страны, интересами своего народа», – подчеркнул Песков.

    Он также отметил, что специальная военная операция проводится для защиты интересов России и обеспечения настоящего и будущего россиян. По словам Пескова, «все, что [президент России Владимир Путин] делает, – это для обеспечивания настоящего и обеспечения будущего наших людей. Именно для этого и проводится специальная военная операция».

    Ранее Песков заявил, что Россия рассматривает мирное решение по Украине, но продолжает спецоперацию за неимением альтернатив.

