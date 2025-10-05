  • Новость часаНад Белгородской областью и Крымом за четыре часа сбили 30 беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армию Эстонии пугает военная бравада руководства страны
    Путин назвал последствия поставок Tomahawk Украине (видео)
    Politico: Чехия может стать «новой головной болью» ЕС
    Определилась победительница конкурса «Мисс Россия – 2025»
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов энергетики
    Названа причина «тормоза» переброски войск Франции на Восток
    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак (видео)
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    В США отметили «удивительное терпение» России на фоне провокаций
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался: что же в моей жизни некачественно?

    20 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    21 комментарий
    5 октября 2025, 14:29 • Новости дня

    Путин рассказал о своем учителе литературы

    Путин рассказал о своем учителе литературы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин после выступления на заседании клуба «Валдай» поделился воспоминаниями о школьном преподавателе литературы и обсуждении зарубежной классики.

    Президент России Владимир Путин после выступления на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи вспомнил своего школьного учителя литературы, передает РИА «Новости». В ходе встречи глава государства прочитал участникам стихотворение Александра Пушкина о Бородинской битве.

    Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина об оценках в школе, Путин сказал: «Я уже не помню про эти оценки, это не важно, а важно, что у нас был очень талантливый, на мой взгляд, и увлеченный своим делом учитель литературы». Президент отметил, что преподаватель литературы знакомил учеников не только с классикой, но и с современной зарубежной прозой.

    В частности, Путин вспомнил, как учитель предлагал им читать роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и затем обсуждать произведение на уроках. По его словам, такие занятия и живой диалог с учителем были особенно ценны для школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поздравил российских педагогов с Днем учителя. Глава государства также наградил учителей, которые участвовали в спецоперации на Украине.

    2 октября 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»

    Путин заявил, что Россия успешно противостоит НАТО

    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром».

    «Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это, значит, бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?» – задался вопросом президент России, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    В ООН Лавров отметил, что Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.

    Комментарии (32)
    2 октября 2025, 23:57 • Новости дня
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии клуба «Валдай» рассказал, что в одном из стихотворений Александра Пушкина нашел отражение современных событий.

    «У меня дома на столе лежит томик Пушкина. Я иногда люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться», – сказал глава государства. Его слова приводит сайт Кремля. По словам главы государства, он обнаружил стихотворение «Бородинская годовщина», которое произвело на него сильное впечатление.

    «Это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера», – отметил Путин, после чего прочитал часть стихотворения:

     «Великий день Бородина
    Мы братской тризной поминая,
    Твердили: «Шли же племена,
    Бедой России угрожая;
    Не вся ль Европа тут была?
    А чья звезда ее вела!
    Но стали ж мы пятою твердой
    И грудью приняли напор
    Племен, послушных воле гордой,
    И равен был неравный спор.
    И что ж? Свой бедственный побег,
    Кичась, они забыли ныне;
    Забыли русской штык и снег,
    Погребший славу их в пустыне.
    Знакомый пир их манит вновь –
    Хмельна для них славянов кровь;
    Но тяжко будет им похмелье;
    Но долог будет сон гостей
    На тесном, хладном новоселье,
    Под злаком северных полей!»

    «Здесь все сказано. Еще раз убеждаюсь в том, что Пушкин – наше все», – добавил президент.

    «Кстати, дальше Александр Сергеевич вообще раздухарился, я не стану это читать, но вы, если хотите, почитайте», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба озвучил свое видение мировых процессов и назвал главные причины современных конфликтов, включая ситуацию на Украине.

    Путин отметил, что прежний моноцентричный мир строился на силе, а новый требует умения договариваться. Глава государства также заявил, что ООН нуждается в изменениях в условиях новой мировой ситуации.

    Комментарии (12)
    4 октября 2025, 12:45 • Видео
    Чехи испортят Евросоюзу жизнь

    В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что именно страны НАТО отказались от обязательного включения транспондеров во время полетов военных самолетов над Балтийским морем.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Запада о полетах российских самолетов, которые не включают транспондеры над Балтийским морем, передает РИА «Новости».

    «Я обращал внимание, когда в Финляндию, Хельсинки, приезжал, на то, что летают натовские самолеты без транспондеров. И тогда финский президент сказал: «Давайте договоримся, чтобы все включали транспондеры», я говорю: «Мы согласны, Россия согласна». Чего ответили страны НАТО? «Не будем». Не будем, ладно, и мы летаем тогда без транспондеров», – отметил Путин.

    Ранее Путин заявил, что все государства НАТО воюют с Россией на Украине.

    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Президент также заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    Комментарии (3)
    3 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Минченко: Путин ужесточил позицию в отношении к Западу
    Минченко: Путин ужесточил позицию в отношении к Западу
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Тональность высказываний Владимира Путина про Запад оказалось достаточно жесткой. При этом о Дональде Трампе президент России упоминал подчеркнуто доброжелательно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал выступление российского лидера на «Валдае».

    «Выступления Владимира Путина на «Валдае» стали традицией. В них можно проследить набор стержневых сюжетов, в том числе об искренних намерениях Москвы интегрироваться в большую семью Запада, об обмане России, о последствиях недальновидной политики, а также о становлении многополярного мира», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Впрочем, в этот раз президент занял более жесткую позицию по отношению к Западу», – добавил собеседник, напомнив слова главы государства о том, что на любую эскалацию мы будем отвечать – «например, на испытания ядерного оружия, если их проведут оппоненты». «При этом Путин подчеркнуто доброжелательно высказывался о Дональде Трампе, при котором, как сказал российский лидер, конфликт на Украине не начался бы», – заметил Минченко.

    Напомним, Владимир Путин на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» зачитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Президент рассказал, что дома у него всегда под рукой томик данного поэта, к которому он часто обращается.

    По словам главы государства, накануне форума он наткнулся на строки о Бородинской битве, которые показались ему удивительно современными. Путин подчеркнул, что стихотворение произвело на него «очень серьезное впечатление», будто оно было написано «вчера».

    В ходе пленарной сессии российский лидер высказал свое мнение «по поводу того, что происходит в мире, какова здесь роль нашей страны и как мы видим перспективы развития». Глава государства назвал шесть принципов нового полицентричного мира, среди которых более открытое «творческое пространство внешнеполитического поведения», динамичность пространства многополярности, неотделимость друг от друга возможностей и опасностей многополярного мира.

    Путин отметил, что Россия, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее пространство безопасности, «дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО» – сначала 1954 году, «а второй раз – в ходе визита президента США Клинтона в Москву» в 2000 году. Однако «наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов», добавил президент.

    Он напомнил об усилиях оппонентов «вышибить Россию из мировой системы, загнать нас в политическую, культурную, информационную изоляцию и экономическую автаркию». Как оказалось, мировая система, «откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает», «потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия», подчеркнул российский лидер.

    Вместе с тем Европа продолжает следовать «блоковым замашкам» и раздувает из Москвы образ врага. По словам Путина, верить в то, что Россия собирается нападать на НАТО, могут «либо очень некомпетентные» или «просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить». «Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», – обратился глава государства.

    Путин также коснулся вопроса украинского кризиса. По его словам, для ряда стран ситуация на Украине – «это карта в другой, гораздо более масштабной игре». «Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля – да и немножко заработать на войне», – пояснил президент.

    Он сказал, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, который говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. По его словам, нынешняя американская администрация прямо заявляет свои интересы, «но зато без всякого лишнего лицемерия». «Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США», – заключил Путин.

    Комментарии (7)
    2 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал ситуацию с задержанием танкера французскими властями.

    По словам главы государства, эти действия являются пиратством, передает РИА «Новости».

    «Это пиратство, этот случай мне известен. Танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания», – подчеркнул Путин.

    Напомним, 1 октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры так называемого теневого флота на несколько дней или недель, чтобы нарушить поставки российской нефти.

    Комментарии (33)
    3 октября 2025, 08:26 • Новости дня
    Китайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США

    Китайские СМИ: Путин сказал западным элитам успокоиться

    Китайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские СМИ выделили темы НАТО, отношений Москвы и Вашингтона, а также конфликта на Украине в выступлении российского президента Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Центральное народное радио Китая отметило слова Путина  о том, что восстановление полноценных отношений с США отвечает национальным интересам России. Также радио процитировало, что Россия будет продолжать поставки урана в США, потому что «это выгодно», передает РИА «Новости».

    Китайское государственное издание «Хуанцю шибао» опубликовало материал с заголовком «Путин Западу: успокойтесь, спите спокойно», отметив ответ Путина на обвинения в планах России «напасть на НАТО». Президент назвал такие заявления «чушью».

    Издание также отметило призыв Путина к западным элитам «успокоиться» и обратить внимание на социально-экономические проблемы в своих странах. В отдельном материале издание опубликовало комментарии Путина о задержании Францией танкера, которое он назвал пиратством.

    Центральное телевидение Китая выпустило несколько материалов с цитатами Путина. Так, они обратили внимание на слова президента о том, что «украинского конфликта можно было бы избежать, если бы НАТО не приблизилось к границам России…». Также опубликовано заявление Путина о том, что «без участия России международное равновесие невозможно».

    Телеканал также опубликовал реакцию Путина о том, что поставка ракет Tomahawk Украине спровоцирует новый виток эскалации, но не изменит ситуацию на поле боя, навредит отношениям между США и Россией.

    Кроме того, Центральное телевидение Китая обратило внимание на комментарии Путина по поводу высказывания президента США Дональда Трампа о «бумажном тигре».

    «Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и значит, это «бумажный тигр», что тогда сама НАТО, она что тогда из себя представляет?» – поинтересовался Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине.

    Комментарии (8)
    3 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Путин не стал цитировать «жесткие» строки Пушкина

    Политолог Ткаченко: Узкий круг лиц на Западе поймут стихотворный посыл Путина

    Политолог объяснил, почему Путин не стал цитировать «жесткие» строки Пушкина
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе едва ли поймут литературные чтения Владимира Путина. Для этого нужно иметь определенный уровень культуры, который есть не у всех. Лишь очень узкий круг западных экспертов осмыслят посыл, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Путин на «Валдае» прочитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина».

    «Владимир Путин счел подходящим своему выступлению общий тон стихотворения Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Та же часть, которую президент не стал цитировать, – довольно жесткая и агрессивная. В ней поэт обращается, в частности к Польше. Думаю, российский лидер решил, что такие краски сейчас неуместны», – предположил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Отрывок, о котором идет речь, содержит следующие строки:

    Но знайте, прошеные гости!
    Уж Польша вас не поведет:
    Через ее шагнете кости!..»
    Сбылось — и в день Бородина
    Вновь наши вторглись знамена
    В проломы падшей вновь Варшавы;
    И Польша, как бегущий полк,
    Во прах бросает стяг кровавый —
    И бунт раздавленный умолк.

    По мнению Ткаченко, на Западе едва ли поймут литературное высказывание Путина. «Для этого нужно иметь определенный уровень культуры, который не у всех есть. Лишь очень узкий круг американских и европейских экспертов осмыслят посыл. Наше противостояние носит комплексный характер. Мы ищем истоки нашей позиции в истории, в культуре. В этом смысле Пушкин – наша подмога», – рассуждает политолог.

    Говоря о выступлении президента на «Валдае», Ткаченко обратил внимание, что особое внимание было уделено отношениям Москвы и Вашингтона. «Высказано желание сотрудничать, искать компромиссы, а также призывы к возвращению классической дипломатии. Путин вновь протягивает руку США», – считает собеседник. Это контрастирует с риторикой в адрес Европы, добавил спикер.

    «Россию не интересуют нынешние элиты ЕС как возможный партнер. Они не собираются учитывать наши интересы и представляют для нас скорее источник угрозы. Поэтому тональность заявлений была соответствующей», – отметил эксперт. Впрочем, в вопросе контактов российской и американской сторон не все гладко.

    «Речь не столько о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk (сообщения об этом – часть информационной войны), сколько о ДСНВ. Выгодное для американцев предложение по этому договору Штаты просто игнорируют. Складывается впечатление, что Вашингтон не хочет с нами вести сущностные переговоры. Но мы руки точно не опускаем. Будем и дальше работать, искать контакты с Дональдом Трампом, с руководством Белого дома», – подчеркнул Ткаченко.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Чеснаков. По его словам, основная часть выступления Путина на «Валдае» касалась вопросов взаимоотношений России и Запада. «Многие тезисы были сформулированы и артикулированы впервые, что само по себе требует внимания. Однако главное – набралась критическая масса, которая позволяет операционализировать позицию России по отношению Европе, – это «дремлющий медведь», готовящийся к зиме», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Россия открыто заявляет об отсутствии намерений вступать в прямую конфронтацию с Европой, однако если Брюссель будет иметь неосторожность вывести медведя из дремоты, то последствия будут самыми печальными. Ведь, как известно, медведи крайне опасны, если зимой их вывести из сонливого состояния», – подчеркнул эксперт.

    По его оценкам, на основную часть европейской элиты этот сигнал, скорее всего, не подействует. «Им сейчас очень нравится находиться в фокусе внимания медиа – находить различные «угрозы» и грозить в восточном направлении. Механизм нагнетания истерии запущен, его просто так не остановить», – пояснил политолог.

    «Однако на тех, кто принимает реальные решения, эти сигналы могут и подействовать. Пока все указывает на то, что Брюссель одновременно до ужаса боится (видно по панике с дронами), но при этом уже оказался в берлоге с дремлющим медведем и не знает из нее выхода. Просто пятиться назад тоже опасно», – заключил Чеснаков.

    Напомним, Владимир Путин на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» зачитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Президент рассказал, что дома у него всегда под рукой томик данного поэта, к которому он часто обращается.

    По словам главы государства, накануне форума он наткнулся на строки о Бородинской битве, которые показались ему удивительно современными. Путин подчеркнул, что стихотворение произвело на него «очень серьезное впечатление», будто оно было написано «вчера».

    В ходе пленарной сессии российский лидер высказал свое мнение «по поводу того, что происходит в мире, какова здесь роль нашей страны и как мы видим перспективы развития». Глава государства назвал шесть принципов нового полицентричного мира, среди которых более открытое «творческое пространство внешнеполитического поведения», динамичность пространства многополярности, неотделимость друг от друга возможностей и опасностей многополярного мира.

    Путин отметил, что Россия, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее пространство безопасности, «дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО» – сначала 1954 году, «а второй раз – в ходе визита президента США Клинтона в Москву» в 2000 году. Однако «наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов», добавил президент.

    Он напомнил об усилиях оппонентов «вышибить Россию из мировой системы, загнать нас в политическую, культурную, информационную изоляцию и экономическую автаркию». Как оказалось, мировая система, «откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает», «потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия», подчеркнул российский лидер.

    Вместе с тем Европа продолжает следовать «блоковым замашкам» и раздувает из Москвы образ врага. По словам Путина, верить в то, что Россия собирается нападать на НАТО, могут «либо очень некомпетентные» или «просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить». «Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», – обратился глава государства.

    Путин также коснулся вопроса украинского кризиса. По его словам, для ряда стран ситуация на Украине – «это карта в другой, гораздо более масштабной игре». «Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля – да и немножко заработать на войне», – пояснил президент.

    Он сказал, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, который говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. По его словам, нынешняя американская администрация прямо заявляет свои интересы, «но зато без всякого лишнего лицемерия». «Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США», – заключил Путин.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 20:48 • Новости дня
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    @ Michael Gloss

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» рассказал о подвиге погибшего в ходе СВО сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса. Глава государства подчеркнул, что Глосс, несмотря на гражданство США, «был русским солдатом» и воевал наравне с другими военнослужащими, проявив мужество и самоотверженность.

    «Нет, я этого не знал. Узнал об этом, когда поступил указ, проект указа о его награждении орденом Мужества. Честно, не скрою, меня это самого немало удивило», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Он добавил, что погибший Майкл Глосс, несмотря на американское происхождение, был русским солдатом. Путин также подчеркнул, что Глосс воевал наравне с другими российскими военнослужащими.

    «Воевал достойно. Получил тяжелое ранение и вместе с другим своим товарищем, с русским, третий товарищ их вытащил, получил 25% ожогов тела. И вот этот молодой парень сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. К сожалению, их заметил дрон, сбросил мину – и оба погибли», – рассказал президент.

    «Я сейчас говорил о людях разных национальностей, которые считают себя русскими солдатами. Вот он, хоть и американец, он был русским солдатом», – подчеркнул Путин

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне специальной военной операции на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем. СМИ сообщили о гибели сына Джулиан Галлины Глосс на Украине. В ЦРУ подтвердили информацию о его гибели в боях на Украине.

    Комментарии (16)
    3 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Представитель ЕК отказалась отвечать журналистам на вопросы о речи Путина на «Валдае»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Паула Пинью не смогла ответить на вопросы журналистов о речи президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

    «Мы не следим за выступлениями президента Путина», – сказала Пинью на брифинге, когда ее спросили о саркастических заявлениях российского лидера об НЛО над Европой, передает ТАСС.

    На уточняющий вопрос журналистов о том, почему ЕК, которая называет себя «геополитической структурой», не отслеживает ключевые выступления на геополитические темы, представитель ЕК заявила: «Мы более не комментируем это».

    В то же время Пинью прокомментировала сообщение Минобороны Бельгии о том, что 2 октября над авиабазой на границе с Германией были замечены 15 неопознанных дронов. Она отметила, что этот инцидент, по ее мнению, подтверждает необходимость реализации европейского проекта «стены дронов».

    Ранее Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в шутку пообещал больше «не отправлять дроны во Францию и Данию» и отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

    Комментарии (8)
    5 октября 2025, 12:00 • Новости дня
    Путин: Поставки Tomahawk Украине разрушат отношения России и США
    Путин: Поставки Tomahawk Украине разрушат отношения России и США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину.

    «Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности. «Томагавки» и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Также ранее сообщалось, что администрация Трампа столкнулась с трудностями при рассмотрении запроса Киева на поставку дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»), часть из которых предназначена ВМС США.

    Комментарии (7)
    3 октября 2025, 09:55 • Новости дня
    Чеснаков: Путин предостерег Запад от попыток разозлить дремлющего медведя
    Чеснаков: Путин предостерег Запад от попыток разозлить дремлющего медведя
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Во время выступления на форуме «Валдай» президент России Владимир Путин обозначил позицию России по отношению к Западу – это «дремлющий медведь», готовящийся к зиме, заявил политолог Алексей Чеснаков.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай» предостерег западные страны от попыток «разозлить дремлющего медведя», считает политолог Алексей Чеснаков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что многие тезисы российского лидера прозвучали впервые и позволяют более четко сформулировать позицию России по отношению к Западу, прежде всего к Европе.

    Путин подчеркнул, что Россия не стремится к прямой конфронтации с европейскими странами. Однако он предупредил: «Если Брюссель будет иметь неосторожность вывести медведя из дремоты, то последствия будут самыми печальными». В своей метафоре президент напомнил, что медведи особенно опасны, если потревожить их зимой.

    Чеснаков отметил, что этот сигнал вряд ли повлияет на основную часть европейской элиты, которая предпочитает нагнетать истерию и видеть в России угрозу.

    «Им сейчас очень нравится находиться в фокусе внимания медиа – находить различные «угрозы» и грозить в восточном направлении. Механизм нагнетания истерии запущен, его просто так не остановить», – отметил Чеснаков.

    В то же время аналитик считает, что предупреждение Путина может быть услышано теми, кто действительно принимает решения в Европе.

    «Пока все указывает на то, что Брюссель одновременно до ужаса боится (видно по панике с дронами), но при этом уже оказался в берлоге с дремлющим медведем и не знает из нее выхода. Просто пятиться назад тоже опасно», – подытожил Чеснаков.

    Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» призвал западные страны, угрожающие России, успокоиться и изменить курс.

    Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы. Путин заявил, что любой, кто захочет бросить вызов России в военной сфере, может попробовать свои силы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе пленарной сессии Валдайского клуба Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины современных конфликтов, в том числе на Украине.

    Комментарии (13)
    2 октября 2025, 21:19 • Новости дня
    Путин описал политику США по закупкам нефти России поговоркой о Юпитере и быке
    Путин описал политику США по закупкам нефти России поговоркой о Юпитере и быке
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители другим странам латинским выражением «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

    Президент России Владимир Путин прокомментировал действия США, которые продолжают закупать российские энергоносители, в то время как пытаются запретить их импорт другим странам, передает РИА «Новости».

    «Покупать наши энергоносители вроде стараются запретить. Ответ простой и дан еще нам с вами в латинскую эпоху. Все хорошо знают фразу: «То, что позволено Юпитеру, не позволено быку». Вот что это такое значит», – заявил Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Путин подчеркнул, что США продолжают импорт урана из России, одновременно препятствуя закупкам российской нефти и газа Индией и Китаем.

    На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин добавил, что ни Китай, ни Индия, в отличие от некоторых европейских стран, не станут «быком» при «Юпитере» в лице США.

    «Ни Китай, ни Индия – даже если иметь в виду, что в Индии коровы – это священные животные – быками быть не хотят. Есть такие политические деятели, прежде всего в Европе, которые готовы быть и быком, и козой, и бараном. Такие есть, не будем показывать пальцем. Но это точно не про Китай, Индию – это не про тех, кто уважает себя и не позволит себя унижать», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» призвал тех, кто грозил России, успокоиться и изменить курс.

    Путин назвал Россию рекордсменом в истории по числу введенных против страны санкций.

    Президент России заявил о провале попыток Запада управлять миром.

    Комментарии (3)
    2 октября 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин предупредил желающих «потягаться» с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    «Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят «вольному – волю», пусть пробуют», – заявил глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    «Россия не раз доказывала: когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро. Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы, в конечном счете, это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь: их не будет», – подчеркнул президент.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов, специализирующихся на политологии, экономике, истории и международных отношениях. Организация была основана в 2004 году, а свое название получила в честь озера Валдай, где проходила первая конференция в Великом Новгороде.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярность в современном мире уже стала реальностью. Президент России заявил, что все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин: Сила России в ее самобытной и суверенной системе образования
    Путин: Сила России в ее самобытной и суверенной системе образования
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин во время церемонии награждения наставников участников СВО заявил, что российское образование – одна из главных опор страны. По его словам, сила России кроется в ее уникальной, суверенной системе воспитания, благодаря которой формировались поколения защитников Отечества.

    Во время церемонии награждения наставников бойцов СВО он заявил: «Сила России в ее самобытной, суверенной системе образования», передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что даже противники России в разные периоды истории отмечали этот аспект, в том числе во времена Великой Отечественной войны. «Противник наш тогда тоже об этом вспоминал – с сожалением – и говорил, что Победа была добыта нашими учителями, ну, можно сказать, и духовным воспитанием», – добавил глава государства. «В школе ковалась Победа», – заключил президент.

    Ранее Путин заявил, что Герои России успешны не только на поле боя, но и способны справляться с задачами на гражданском поприще.

    Напомним, в пятницу Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции. В ходе встречи с педагогами он напомнил о роли семьи в воспитании Героев России и отметил мужество героев спецоперации и их наставников.

    Комментарии (10)
    2 октября 2025, 22:48 • Новости дня
    Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом россиян после распада СССР
    Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом россиян после распада СССР
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал простофилями российских граждан и бывших советских чиновников, которые после распада Советского Союза рассчитывали на установление «по-семейному хороших» отношений с Западом.

    «Советский Союз рухнул. И российские простофили и бывшие чиновники Советского Союза думали, что вот теперь-то – и я так думал – теперь-то мы одна семья цивилизационная, сейчас мы обнимемся, расцелуемся в губы... и пойдем, общая семья народов, будем по-семейному хорошо жить. Ни фига подобного. Даже для меня, для бывшего сотрудника внешней разведки Советского Союза, [это] было несколько неожиданным», – цитирует ТАСС Путина.

    Глава государства подчеркнул, что эти ожидания не оправдались, Запад не был готов к таким отношениям, несмотря на перемены в политической системе России.

    Ранее Путин заявил, что современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий

    Комментарии (10)
    Главное
    Путин рассказал о своем учителе литературы
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    Военкомы на Украине «мобилизовали» кота (видео)
    Военврач вручную «завел» сердце бойца в ходе операции
    Во Львовской области произошел пожар в газовом хранилище
    Трамп распорядился отправить нацгвардию в Чикаго
    Арестованный французский велосипедист научился говорить по-русски «спасибо»

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации