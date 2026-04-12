Общество «Знание» провело 1500 космических лекций для молодежи

Tекст: Ольга Иванова

К 65-й годовщине первого пилотируемого полета Юрия Гагарина в космос Общество «Знание» провело масштабную просветительскую акцию. В рамках марафона «Космос со Знанием» и Недели космоса по всей России прошли порядка 1500 лекций, собравших 40 тыс. слушателей – от школьников до профессионалов отрасли. Лекторы, среди которых были и космонавты, рассказывали о главных достижениях и технологиях российской космической сферы.

Заместитель генерального директора Общества «Знание» Георгий Будный подчеркнул, что целью акции является формирование у молодежи целостного представления об историческом значении первого полета человека в космос и вдохновение на новые открытия. Он отметил: «Задача «Знания» – сформировать у молодежи целостное представление об историческом значении первого полёта человека в космос, и дать возможность испытать гордость за достижения отечественной науки и техники».

Особое внимание вызвали встречи с космонавтами. Петербургские школьники и студенты встретились с Андреем Борисенко, в ХМАО – Югре Андрей Бабкин рассказал о буднях и подготовке космонавтов, в ЕАО Александр Лазуткин поделился историей о преодолении отказов при поступлении в отряд. Уральская молодежь пообщалась с Александром Карелиным, который вспомнил свой дебют в 1992 году и описал выход в открытый космос как исполнение мечты и огромное чувство ответственности.

Студенты также познакомились с инновациями космодрома «Восточный», включая уникальную трансбордерную галерею и мобильную башню обслуживания. На лекциях рассказывали об отличиях ракет «Союз-2» и «Ангара-А5», а также подробно объясняли этапы подготовки к пускам ракет.

В разных регионах страны прошли и другие тематические мероприятия: презентации книг, показы фильмов, интеллектуальные игры и наблюдения за звездами. Например, в Саратовской области занятия состоялись на месте приземления Гагарина, а в Красноярском крае школьники наблюдали за небесными телами в телескоп – как отметил астроном-любитель Максим Бочаров, «открытые наблюдения – это возможность прикоснуться к чудесам космоса и узнать что-то новое».

Всероссийская акция Общества «Знание» продлится до 19 апреля и охватит еще больше регионов. Каждый желающий может самостоятельно провести тематическое мероприятие, используя готовые материалы из онлайн-библиотеки организации, среди которых лекции о ключевых этапах освоения космоса и квизы ко Дню космонавтики.