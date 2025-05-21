Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.16 комментариев
Бывшего советника Януковича застрелили в пригороде Мадрида
Занимавший должность замглавы администрации украинского президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов убит рядом с Мадридом, сообщают местные СМИ.
В Портнова стреляли несколько раз, он получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно ранение в голову, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.
Стрельбу зафиксировали в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон, расположенном рядом с местной школой. Подозреваемый скрылся, его разыскивают правоохранители.
Между тем в национальной полиции Мадрида подтвердили, что Портнова застрелили возле города.
Газета ВЗГЛЯД писала, как сложилась судьба Портнова после государственного переворота на Украине.