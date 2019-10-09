Друзей Порошенко начинают сажать в тюрьму

Знаковое событие произошло на Украине. Под стражу взят человек, который был одним из самых известных символов Майдана. Речь идет об Андрее Пашинском, участнике той клики, которая в 2014 году пришла к власти на Украине. Как именно это случилось и почему происходящее является прямой местью бывших соратников Януковича?

Посадили Пашинского примерно как Аль Капоне в своё время: все знали, что он мафиози, но отсидеть ему пришлось за неуплату налогов. То есть ровно за то, что смогли предъявить и доказать.

В ночь на 2017 год Пашинский на трассе повздорил с водителем другого автомобиля. Версии сторон сильно расходятся, поэтому нет особого смысла их пересказывать. Суть в том, что у Пашинского при себе имелся пистолет Glock 19 и он не только угрожал, но и ранил своего оппонента в ногу.

На том дело не кончилось. Водитель получил не только пулю в ногу, но и оказался виноватым: его обвинили в хулиганстве, а дела против Пашинского закрывали дважды. И уж, конечно, он получил обратно свой Glock. А вся Украина больше двух лет наблюдала, как власть беззастенчиво отмазывает Пашинского если не от наказания, то хотя бы от справедливого расследования дела – из которого уже привычно пропадали улики, видеозаписи и т. п.

Время вернуться ещё немного назад. Кто же такой этот Пашинский? На протяжении последних 13 лет – депутат Верховной рады Украины. А кроме того – одна из бабок-повитух постмайданной Украины. Нет, он не только активный участник и организатор Майдана, хотя и это, конечно, тоже. С марта по июнь 2014 года Пашинский был и. о. главы администрации президента Украины.

Напомним, никакого президента Украины в это время не было. Формально им продолжал считаться Виктор Янукович. Фактически (тоже с приставкой и. о.) им был Александр Турчинов. Если прибавим сюда Андрея Парубия и Арсена Авакова (секретарь СНБО и глава МВД), то получим своего рода «дрим тим» украинской власти периода февраля–июня 2014 года. То есть периода междувластия.

Формально они отнюдь не соратники Петра Порошенко, поскольку входили в партию «Народный фронт» Арсения Яценюка. Тем не менее в каком-то смысле у Порошенко не было и нет людей роднее этой четвёрки. Ведь именно они встали у рычагов системы власти и сделали всё, чтобы через несколько месяцев украинцы выбрали Порошенко своим новым президентом.

И не только тогда, во время междувластия. Ещё в 2017 году на YouTube публиковалась запись телефонного разговора Пашинского с экс-соратником Игоря Коломойского Геннадием Корбаном. Запись датируется мартом 2015 года и содержит просто-таки убойный пассаж: «Когда мы захватим власть, мы с тобой, блин, будем руководить этой страной, чтоб она процветала», – говорит Пашинский Корбану. Правда потом поправляется: «...я друг президента, мы захватим власть для президента».

То есть даже спустя год Пашинский, который формально входил в союзную Порошенко политсилу, но всё же не был его прямым представителем, продолжал выполнять для Порошенко какую-то работу – захватывал для него страну, если верить его же собственным словам. Речь на той записи, скорее всего, о парламентских выборах 2015 года: до них оставалось шесть-семь месяцев. А Корбан – едва ли не лучший на Украине специалист по судам и принятию ими незаконных решений. Ценнейший кадр на выборах.

Покровитель стрелков

Впрочем, знаменит Пашинский не только этим. В разгар госпереворота 2014 года благодаря ему появился один из первых мемов новой власти – «винтовка Пашинского». 18 февраля 2014 года на майдане протестующие остановили автомобиль. У водителя в багажнике оказалась винтовка. Выстрелы уже звучали, были и погибшие, так что до самосуда оставалось недолго. Вдруг в толпе возник Пашинский, выдернул водителя и вывез вместе с оружием.

То, что на майдане стреляли не только сотрудники «Беркута», но и протестующие, давно не секрет. Отдельные персонажи даже открыто в этом признавались. Но за всё время президентского срока Порошенко никто так и не сделал попытки расследовать эти факты. Ну а Пашинский уже на старте заработал себе репутацию человека, покрывавшего таких стрелков. Они, как и Пашинский, как и все вышеназванные, стали членами эдакого неформального клуба: клуба друзей Порошенко, которым он обязан властью.

За Пашинским, как и за любым другим политиком Украины, есть много такого, за что его можно было бы посадить. Это и участие в рейдерских захватах, и хищения в «Укроборонпроме» с закупкой откровенного хлама по взвинченным ценам. Отдельно – история с созданием миномёта «Молот». К концу 2018 года за время его использования в ВСУ погибли 13 и были ранены 32 военнослужащих. Курировал создание вундерваффе лично Пашинский как глава набсовета «Укроборонпрома».

Но всё это нужно долго разбирать и доказывать с неочевидными перспективами успеха. А вот дело со стрельбой в человека гораздо проще, и упечь по нему можно на вполне приличный срок.

А власть-то и ни при чём

Тут нужно отметить, что собственно новая власть к отправке Пашинского в СИЗО вроде бы и не причастна. Раз уж мы ударились в воспоминания, то уделим немного внимания ещё одному персонажу украинского террариума – Андрею Портнову.

Когда-то он считался если не соратником Виктора Януковича, то ассоциировался с его окружением. В частности, так называемый конституционный переворот 2010 года, после которого Янукович получил не усечённые полномочия президента (как у Ющенко), а полноценную версию (как у Кучмы) – это во многом заслуга Портнова. Он же отвечал за взаимодействие с судебной ветвью власти.

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После Евромайдана ему сильно досталось от команды Порошенко: он покинул страну, долгое время занимался разблокировкой своих зарубежных счетов и активов своих бывших соратников. Уже тогда он пообещал мстить. И занялся сбором информации на новую элиту Украины, пытался привлекать внимание различных европейских институций к нарушениям прав человека и т. п. Но главной целью Портнова всегда оставался Порошенко. И того вороха дел, что сегодня ведут антикоррупционные органы Украины, без Портнова бы просто не было.

Портнов явно не может пока свалить Порошенко. Поэтому он делает то, что может: инициирует возбуждение и расследование дел против его соратников. И он уже пообещал, что на Пашинском не остановится. Проще говоря, Пашинский оказался в СИЗО не потому, что стрелял в кого-то почти три года назад. А потому, что захватывал страну для своего друга-президента.

Такой вот классический сюжет о нетождественности права и справедливости на диком-диком Западе.