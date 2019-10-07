Киевский суд арестовал экс-депутата Пашинского

Суд в Киеве постановил взять под стражу до 4 декабря экс-депутата Рады Украины Сергея Пашинского по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

«Суд постановил ходатайство прокуратуры удовлетворить – Пашинского оставляют под стражей до 4 декабря 2019 года без возможности внесения залога. Решение подлежит обжалованию», – сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что суд рассматривал инцидент 2016 года, когда Пашинский выстрелил в ногу жителю Киевской области Вячеславу Химикусу.

Кроме того, Пашинский стал фигурантом еще одного дела. Так, в апреле 2019 года Госбюро расследований Украины открыло в отношении представителей украинской власти уголовное дело «по фактам умышленной сдачи» Крыма, насильственного захвата власти и организации массовых убийств.

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