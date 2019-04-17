На представителей украинской власти завели дело о «сдаче Крыма» и массовых убийствах

Государственное бюро расследований Украины открыло в отношении представителей нынешней украинской власти уголовное дело «по фактам умышленной сдачи» Крыма, насильственного захвата власти и организации массовых убийств, сообщили в украинском адвокатском объединении «Авер Лекс».

Уголовное дело «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году» было открыто 1 апреля.

Фигурантами дела, в частности, стали экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, депутат Рады Сергей Пашинский, постпред при ООН Юрий Сергеев, мэр Киева Виталий Кличко, глава националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх, генпрокурор Юрий Луценко, министр обороны Степан Полторак и другие, передает ТАСС.

Как пояснил партнер «Авер Лекс», защитник четвертого президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк, основанием для открытия дела стали результаты собственного расследования адвокатов о развитии событий на Майдане и в Крыму в 2014 году, которые ранее были представлены журналистам.

«5 февраля адвокатской группой Виктора Януковича были презентованы результаты собственного расследования событий 2014 года и их роли в потере территориальной целостности Украины. В частности, нами во время участия в политических процессах, связанных с защитой четвертого президента, в девяти томах собраны доказательства, раскрывающие отдельные обстоятельства потери территориальной целостности Украины и указывающие на вину конкретных лиц из числа действующих политиков», – напомнил Сердюк.

Он уверен, что представленных в расследовании доказательств «совершения высшими должностными лицами Украины преступлений», которые подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса страны, «уже достаточно для предъявления подозрений (обвинений) и формирования обвинительного акта». «От расследования данного дела и установления действительно виновных в трагических событиях 2014 года будет зависеть будущее Украины, поскольку это важнейший шаг, который не даст искусственно переписать историю Украины и от которого будет зависеть примирение людей», – подчеркнул Сердюк.

Напомним, 5 февраля в Киеве был презентован документальный фильм «Кто и почему сдал Крым», подготовленный адвокатами Януковича. В фильме действующие на тот момент представители власти, в частности Виктор Янукович, премьер-министр Украины Николай Азаров, глава МИД Леонид Кожара, поясняют, что предшествовало событиям на Майдане, в том числе почему Украина отказалась от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме прочего, в фильме воспроизведены выступления оппозиции того времени, которая обещала участникам Майдана привезти оружие. Сейчас эти люди находятся у власти на Украине. На кадрах представлены отрывки интервью со свидетелями событий, которые прямо говорят о том, что кровавым процессом в 2014 году руководили те, кто сегодня стоит во главе страны. «Со временем выяснится, что и по протестующим, и по сотрудникам правоохранительных органов стреляли из одного оружия, стреляли грузинские снайперы», – говорит голос за кадром, добавляя, что «наняли их лидеры оппозиции», в частности нынешний глава Верховной рады Андрей Парубий.

В дальнейшем адвокаты Виктора Януковича передали материалы собственного расследования в Государственное бюро расследований – новый правоохранительный орган страны, созданный для борьбы с преступлениями высших должностных лиц.

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