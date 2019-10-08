Арестованного украинского депутата Пашинского назвали разжигателем войны в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Татьяна Чорновол заявила, что другой бывший нардеп Сергей Пашинский, которого на днях арестовали на Украине, по сути начал войну в Донбассе, отдав первый боевой приказ.

Она заявила, что именно Пашинский отдал «первый боевой приказ», а теперь его якобы отправляют в тюрьму «исключительно по мотивам мести за его роль в сопротивлении российской агрессии в 2014 году». Об этом Чорновол написала в своем Facebook.

Она рассказала, что в начале апреля 2014 года она пробилась к Пашинскому, на тот момент и.о. руководителя администрации президента, на прием и рассказала, что ее муж находится в Горловке и знает, где находится штаб ополченцев. Она сказала, что ее муж готов пойти «на зачистку», но ему нужно оружие.

Пашинский в ответ пожаловался ей на генералов ВСУ и о «полном параличе системе, об отказах выполнять приказы», а также о том, как военные в Крыму отказались воевать.

По ее словам, вскоре после их разговора Пашинский получил полномочия от Александра Турчинова, после чего отбыл из Киева под Славяснк, где спецназ украинской «Альфы» попал в засаду и отступил. Позже украинские силовики под руководством спецназовца Василия Крутова сдали бронетехнику ополченцам, пишет Чорновол.

«Эта позорная история стала последней каплей терпения для Пашинского. Он получил полномочия от Турчинова и отправился лично в Краматорск «боевой группой» разобраться, что происходит. Боевая группа состояла из Пашинского с Полтораком и двумя охранниками. На вооружении были пистолеты», – пишет она.

В Краматорске Пашинский отдал приказ спецназовцам под руководством Василия Крутова освободить дорогу на Славянск.

«Крутов отказывается брать на себя ответственность и отдавать такой приказ. На что Пашинский требует от Крутова напечатать письменный боевой приказ. Через час Пашинскому приносят бумажку, на которой сверху напечатано: «Боевой приказ №1». Пашинский берет и подписывает – и.о. главы администрации президента Украины С.В.Пашинский. Вот так получилось, что это был первый боевой приказ на Донбассе. Он был подписан и выполнен», – заявила Черновол, добавив, что добиться его выполнения также было непросто.

Накануне сообщалось, что суд в Киеве постановил взять под стражу до 4 декабря экс-депутата Пашинского по делу о нанесении тяжких телесных повреждений. Суд рассматривал инцидент 2016 года, когда Пашинский выстрелил в ногу жителю Киевской области Вячеславу Химикусу.

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