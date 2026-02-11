Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.0 комментариев
Технический сбой парализовал выдачу водительских прав в Подмосковье
Подразделения Госавтоинспекции в Московской области временно прекратили оказывать услуги водителям из-за неполадок в функционировании информационных систем, сообщили в региональном ГУ МВД.
Ограничения коснулись регистрации транспортных средств и выдачи удостоверений, пояснили в в ведомстве, передает ТАСС.
Профильные специалисты занимаются устранением последствий неполадок. Представители полиции подчеркнули, что о возобновлении приема граждан в полном объеме будет объявлено дополнительно.
В 2023 году из-за технического сбоя в Подмосковье также на время прекращали регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений.