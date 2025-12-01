ВЦИОМ спрогнозировал исчезновение малых российских городов из-за оттока населения

Tекст: Ольга Иванова

Сотни малых и моногородов на территории России в будущем могут исчезнуть с карты страны из-за устойчивого оттока населения, пишет ТАСС со ссылкой на доклад ВЦИОМ.

Важными причинами отъезда, помимо заработка, выступают слабая инфраструктура, ограниченные возможности для карьеры и обучения, а также отсутствие перспектив на хорошее будущее. Молодежь ощущает ограниченность своих перспектив, а жители малых городов в целом более пессимистично смотрят в будущее: если в миллионниках среди людей в возрасте от 18 до 24 лет 53% оптимистично относятся к своему будущему, то в малых городах этот показатель составляет только 33%.

Согласно аналитике урбанизации, за период с 1950 по 2030 годы население за пределами городов сократится на 36%, а в городах с населением от полумиллиона человек вырастет на 25%. Большинство россиян связывают надежды на улучшение жизни в малых городах с работой органов власти на местном (52%), региональном (37%) и федеральном (31%) уровнях.

Аналитики отмечают, что развитие туризма может существенно изменить ситуацию. Туристические города становятся привлекательными для жизни, в частности более 50% россиян выражают желание побывать на экскурсии на промышленном предприятии, однако главным вызовом остается грамотное продвижение подобных инициатив за пределами города.

Доклад подготовлен на основе десяти экспертных интервью с представителями администрации и экспертного сообщества Ржевского округа, а также четырех фокус-групп с жителями от 18 до 55+ лет. Анализ учитывал ключевые экономические, социальные и градостроительные факторы, а также комплексные рекомендации по преодолению негативных тенденций и выработке стратегий развития для малых городов.

