Общественник Тулянцев: При Санду Молдавия достигла катастрофического уровня бедности населения

Tекст: Андрей Резчиков

«Уровень бедности в Молдавии – катастрофический. Многие дееспособные граждане выехали за пределы страны, чтобы минимально обеспечить потребностей своих семей. Президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (PAS) обещали нам сладкие европейские щи, но произошло все с точностью наоборот», – считает Тулянцев.

По его словам, в последние годы Молдавия «на всех скоростях ринулась к стандартам худших диктатур»: «У нас не осталось свободных СМИ. Майя Санду продолжает курс олигарха и бывшего лидера Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка на уничтожение страны и ее банкротство. С точки зрения нынешнего режима – чем меньше людей в стране, тем проще управлять процессами и отщипывать от грантов и займов, которые дает коллективный Запад».

«Под европейским флагом сегодня банкротят некогда успешную и многонациональную Молдавию, которая была одним из лидеров сельскохозяйственной отрасли. Сегодня фермеры не знают, как свести концы с концами, так как их душат и давят банковские кредиты», – добавил спикер.

Собеседник также отметил, что на жизнь в Гагаузии Кишинев сейчас оказывает колоссальное давление. «Центральная власть больше вливает средств в те регионы, которые голосуют за нее. Граждан разделили по принципу «свой-чужой». Ценности Гагаузии противны нынешнему режиму. Центр делает все возможное, чтобы минимизировать возможности субъекта самостоятельно управлять внутренними процессами», – пояснил эксперт.

При этом Тулянцев подчеркивает, что Кишинев не контролирует Гагаузию полностью, а потому «отыгрывается на Евгении Гуцул», которая на этой неделе была приговорена к тюремному сроку. «Необязательно быть сторонником башкана (главы автономии), чтобы понять: в ее отношении развязан откровенный беспредел. При этом сама Санду возглавляет коррупционную систему, которая так и не была очищена от олигархических кланов Плахотнюка», – заключил Тулянцев.

Согласно опубликованным в Молдавии данным Национального бюро статистики, за последние пять лет уровень бедности в стране вырос до 33,6%. До прихода PAS и Майи Санду к власти в 2020 году в крайней нищете жили 25% граждан страны. В то же время несколько лет подряд люди продолжают массово уезжать из страны – в период с 2021 по 2025 год население республики сократилось примерно на 10%.

Как пишет Gagauznews, ограничения закупок газа из России и конфликт с «Газпромом» привели к проблемам с электроэнергией и отоплением: они подорожали на 40-70%. Также произошел спад производства. За период 2023-2025 годов молдавский экспорт заметно снизился. Кроме того, анализ внешнеторгового баланса показывает устойчивое преобладание отрицательного сальдо. В прошлом году был зафиксирован рекордный рост государственного долга за всю историю страны – 4,19 млрд долларов.