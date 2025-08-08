  • Новость часаКанатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    8 августа 2025, 20:52

    Эксперт: Санду уничтожает и банкротит Молдавию

    Общественник Тулянцев: При Санду Молдавия достигла катастрофического уровня бедности населения

    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    При президенте Майе Санду и правящей Партии действия и солидарности (PAS) в Молдавии расцвела коррупция, а экономика и сельскохозяйственный сектор оказались фактически уничтожены, заявил газете ВЗГЛЯД председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев. Согласно данным Национального бюро статистики, за время нахождения Санду у власти уровень бедности в стране вырос до 33,6%.

    «Уровень бедности в Молдавии – катастрофический. Многие дееспособные граждане выехали за пределы страны, чтобы минимально обеспечить потребностей своих семей. Президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (PAS) обещали нам сладкие европейские щи, но произошло все с точностью наоборот», – считает Тулянцев.

    По его словам, в последние годы Молдавия «на всех скоростях ринулась к стандартам худших диктатур»: «У нас не осталось свободных СМИ. Майя Санду продолжает курс олигарха и бывшего лидера Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка на уничтожение страны и ее банкротство. С точки зрения нынешнего режима – чем меньше людей в стране, тем проще управлять процессами и отщипывать от грантов и займов, которые дает коллективный Запад».

    «Под европейским флагом сегодня банкротят некогда успешную и многонациональную Молдавию, которая была одним из лидеров сельскохозяйственной отрасли. Сегодня фермеры не знают, как свести концы с концами, так как их душат и давят банковские кредиты», – добавил спикер.

    Собеседник также отметил, что на жизнь в Гагаузии Кишинев сейчас оказывает колоссальное давление. «Центральная власть больше вливает средств в те регионы, которые голосуют за нее. Граждан разделили по принципу «свой-чужой». Ценности Гагаузии противны нынешнему режиму. Центр делает все возможное, чтобы минимизировать возможности субъекта самостоятельно управлять внутренними процессами», – пояснил эксперт.

    При этом Тулянцев подчеркивает, что Кишинев не контролирует Гагаузию полностью, а потому «отыгрывается на Евгении Гуцул», которая на этой неделе была приговорена к тюремному сроку. «Необязательно быть сторонником башкана (главы автономии), чтобы понять: в ее отношении развязан откровенный беспредел.  При этом сама Санду возглавляет коррупционную систему, которая так и не была очищена от олигархических кланов Плахотнюка», – заключил Тулянцев.

    Согласно опубликованным в Молдавии данным Национального бюро статистики, за последние пять лет уровень бедности в стране вырос до 33,6%. До прихода PAS и Майи Санду к власти в 2020 году в крайней нищете жили 25% граждан страны. В то же время несколько лет подряд люди продолжают массово уезжать из страны – в период с 2021 по 2025 год население республики сократилось примерно на 10%.

    Как пишет Gagauznews, ограничения закупок газа из России и конфликт с «Газпромом» привели к проблемам с электроэнергией и отоплением: они подорожали на 40-70%. Также произошел спад производства. За период 2023-2025 годов молдавский экспорт заметно снизился. Кроме того, анализ внешнеторгового баланса показывает устойчивое преобладание отрицательного сальдо. В прошлом году был зафиксирован рекордный рост государственного долга за всю историю страны – 4,19 млрд долларов.

    6 августа 2025, 21:36
    Юрист оценил риск потери Россией бренда «Гжель» в Европе

    Патентный поверенный Маркин: ЕС отказал России в регистрации бренда «Гжель» по надуманным основаниям

    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В решении Еврокомиссии отказать в регистрации бренда «Гжель» есть несостыковки, отказ был сделан по надуманным основаниям, сказал газете ВЗГЛЯД патентный поверенный РФ Дмитрий Маркин. Ранее Еврокомиссия отказала России в регистрации бренда «Гжель» как наименования места происхождения товара в ЕС.

    «Речь идет не об отрицании происхождения промысла «Гжель» в России, а об отказе в правовой охране словесному обозначению «Гжель» и только в странах ЕС. То есть в Евросоюзе посчитали, что не готовы на данном этапе и в сложившейся ситуации зарегистрировать исключительное право на наименование «Гжель» на российское лицо», – пояснил Дмитрий Маркин, патентный поверенный РФ.

    Собеседник не исключил, что с годами позиция ЕС изменится и право будет закреплено за российским правообладателем. Также вынесенное решение может быть оспорено: «Есть некоторые несостыковки решения как с положениями международного права, так и с самой санкционной политикой ЕС. Для отказа в решении были представлены весьма странные и, на мой взгляд, надуманные основания».

    Маркин особо отметил, что наименование места происхождения товара (НМПТ) или географическое название – это в первую очередь само слово. «В данном случае никто не говорит про содержание, про орнамент. В Голландии тоже есть похожие синие узоры на белом фоне. А в Китае им уже несколько тысяч лет. Но никто не называл их гжелью. При наличии международной регистрации наименования «Гжель» никто кроме правообладателя не может называть подобную роспись именно «гжелью»: ни китайцы, ни голландцы, ни кто бы-то ни было еще. Но Евросоюз такого права России не дал», – отметил юрист.

    По мнению Маркина, с большой долей вероятности, в Евросоюзе никому другому тоже не дадут право на «Гжель»: «Скорее всего в ЕС сочтут это введением в заблуждение, потому что у России есть соответствующий НХП (народный художественный промысел), географический объект и нельзя предоставить правовую охрану другой стране в отношении данного слова. Поэтому потеря этого бренда для России маловероятна. Но защитить свое право на него, если условный житель Евросоюза решит выпускать тарелочки с такой росписью и назовет их «гжелью», будет сложнее». По его словам, сейчас гипотетически под вопросом любая юридическая охрана на территории ЕС, будь то недвижимость, изобретения или права на товарные знаки.

    Как пишет РБК, Еврокомиссия отказала в регистрации бренда «Гжель» как наименования места происхождения товара в ЕС, не став тем самым обеспечивать патентную защиту интеллектуальной собственности на территории стран – участниц сообщества. Это первый отечественный бренд, который Россия пыталась зарегистрировать после присоединения в 2023 году к Женевскому акту Лиссабонского соглашения.

    Россия присоединилась ему, чтобы товары с уникальными характеристиками, связанными с местом их производства, получили защиту от подделок в более чем 70 странах. К защищенным патентным правом российским товарам относятся «гжельская керамика», «тульский пряник» и «вологодское кружево». Представитель «Гжели» в интервью изданию заявил, что отказ противоречит международному законодательству и может быть оспорен.

    7 августа 2025, 23:30
    Захарова назвала Санду очередным Саакашвили с одной лишь разницей
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на приговор, вынесенный главе Гагаузии Евгении Гуцул судом в Кишиневе, заметив, что действия президента Молдавии Майи Санду делают ее схожей с еще одним противоречивым политиком – Михаилом Саакашвили, с небольшим отличием.

    В своей Telegram-канале Захарова процитировала один из заголовков СМИ о том, что Гагаузия не признает приговор суда Кишинева в отношении Гуцул и в этой связи была принята соответствующая резолюция парламента.

    «Санду – очередной Саакашвили, только хуже», – добавила дипломат.

    Напомним, во вторник суд района Буюканы в Кишиневе приговорил главу (башкана) Гагаузской автономии и одного из лидеров оппозиционной молдавской партии «Шор» Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Суд также удовлетворил требование прокуроров о конфискации части имущества Гуцул – взысканию подлежит 42 млн леев (2,4 млн долларов), которые следствие указало как якобы перевезенные Гуцул финансовые средства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский омбудсмен заявила о нарушении закона при вынесении приговора Евгении Гуцул и назвала решение молдавских властей несправедливым.

    Депутаты парламента Гагаузии потребовали освободить главу автономии Евгению Гуцул, приговоренную к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор».

    8 августа 2025, 11:21
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    6 августа 2025, 04:25
    В офисе генсека ООН назвали приговор Гуцул внутренним делом Молдавии

    Зампредставителя генсека ООН Хак назвал приговор Гуцул внутренним делом Молдавии

    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является внутренним делом Молдавии, заявил заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

    «Я полагаю, что это вопрос внутренней судебной системы», – приводит слова Хака РИА «Новости»

    Позже он подчеркнул, что офис генсека ООН осведомлен о вынесении приговора Гуцул, однако не имеет права комментировать внутренние судебные процессы.

    Представитель организации добавил, что ООН призывает все стороны воздерживаться от эскалационной риторики или действий, и заметил важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона. Хак также заверил, что ООН внимательно следит за развитием событий в Молдавии и в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии к семи годам тюрьмы. Гуцул осудили по обвинению в якобы незаконном финансировании партии «Шор». Адвокаты Гуцул заявили о намерении обжаловать приговор.

    Гуцул назвала приговор политической расправой. Приговор главе Гагаузской автономии Молдавииявляется образцом политически мотивированного решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    6 августа 2025, 20:46
    Москалькова направила обращение Верховному комиссару ООН в защиту Гуцул

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский омбудсмен заявила о нарушении закона при вынесении приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул, назвав решение молдавских властей несправедливым.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул, передает ТАСС. Москалькова в своем обращении заявила, что считает приговор Гуцул грубым нарушением закона и принципа справедливости.

    В Telegram Москалькова подчеркнула: «Вынесение жестокого обвинительного приговора законно избранному главе Гагаузии Евгении Гуцул – считаю грубым нарушением закона и принципа справедливости». Она также отметила, что, по ее мнению, приговор свидетельствует о попрании верховенства закона, прав человека, милосердия и гуманизма.

    Москалькова призвала Верховного комиссара ООН защитить права Евгении Гуцул в связи со сложившейся ситуацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты парламента Гагаузии потребовали освободить главу автономии Евгению Гуцул, приговоренную к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что демократию в Молдавии уничтожили, а нахождение у власти президента Майи Санду не связано с демократическими процессами.

    Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак отметил, что приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является внутренним делом Молдавии.

    6 августа 2025, 23:04
    В разговоре Трампа с Зеленским участвовали Рютте, Стармер, Мерц и Стубб

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб присоединились к телефонному разговору президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, сообщает Франс Пресс.

    Генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб приняли участие в телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию агентства Франс Пресс.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в его разговоре с президентом США Дональдом Трампом после визита Стивена Уиткоффа в Москву принимали участие лидеры стран Евросоюза.

    Трамп рассказал канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа была продуктивнее, чем ожидалось.

    В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что встреча была полезной и конструктивной.


    6 августа 2025, 04:04
    SZ отметила жесткую позицию Навроцкого против Германии, ЕС и Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает жесткую позицию по отношению к Украине, Германии и ЕС, пишет Suddeutsche Zeitung.

    Как отмечает Suddeutsche Zeitung, Навроцкий поддерживает курс на национальные интересы страны и отвергает миграционный пакт ЕС, который считает «немецким» проектом, передает ТАСС.

    Навроцкий требует от Украины признания военных преступлений времен Второй мировой войны, в том числе массовых убийств поляков во время Волынской резни. По мнению издания, «Германии с этим президентом тоже не нужно готовиться к добрососедству».

    Навроцкий заявил, что не потерпит навязывания польской стороне решений, угрожающих безопасности граждан. Он занимает более правую позицию по сравнению с предшественником Анджеем Дудой и известен своим грубоватым поведением, пишет Suddeutsche Zeitung. Газета подчеркивает, что новый президент делится негативным мнением о Еврокомиссии с президентом США, которого он уже посетил во время предвыборной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий потребовал от Владимира Зеленского изменить позицию Киева по вопросам совместной истории. Сообщается, что Навроцкий провел жесткий разговор с Зеленским.

    7 августа 2025, 20:02
    Парламент Гагаузии отказался признать приговор главе автономии Гуцул

    Tекст: Денис Тельманов

    В Гагаузии Народное собрание заявило о непризнании судебного приговора и подтвердило полномочия Евгении Гуцул как главы автономии.

    Парламент автономии не признал приговор, вынесенный Евгении Гуцул, передает ТАСС.

    В официальной резолюции говорится: «Категорически отвергаем и не признаем приговор от 5 августа 2025 года в отношении главы Гагаузии Е.А. Гуцул, считая его вынесенным вне рамок законности и справедливости. Данный приговор рассматривается как политически мотивированный и антигагаузский, направленный на устранение законно избранного главы автономии».

    Парламент также подтвердил легитимность полномочий Гуцул как башкана Гагаузии и потребовал ее немедленного освобождения из-под стражи или отмены ограничительной меры. Соответствующее решение было принято совместно с Исполнительным комитетом Гагаузии, указывается в опубликованном документе.

    Резолюция опубликована на официальном сайте парламента автономии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг члены Совета Безопасности ООН обсудят преследование Милорада Додика и Евгении Гуцул по инициативе России. Российский омбудсмен заявила о нарушении закона при вынесении приговора Евгении Гуцул и назвала решение молдавских властей несправедливым. Депутаты парламента Гагаузии потребовали освободить главу автономии Евгению Гуцул, приговоренную к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор».

    6 августа 2025, 13:14
    Сийярто назвал Украину нецивилизованной

    Министр Венгрии Сийярто: Украине нет места в Европейском союзе

    Tекст: Евгения Караваева

    Министр Венгрии Петер Сийярто резко осудил действия украинских властей в связи с гибелью закарпатского венгра, подвергнутого насильственной мобилизации и избиению.

    Украине не стоит рассчитывать на членство в Европейском союзе, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

    По его словам, страна не может считаться цивилизованной из-за массовых нарушений прав человека при насильственной мобилизации. Сийярто подчеркнул, что если бы подобное убийство произошло в «нормальной, цивилизованной стране», виновные уже были бы наказаны.

    Он заявил: «Такой стране нет места в Европейском союзе, она не входит в число цивилизованных государств». По словам министра, украинские власти практически признали, что принудительный призыв сопровождается избиениями, и этот процесс одобрен и управляется государством. Сийярто отметил, что руководство Евросоюза хранит молчание по поводу убийства венгра, тем самым одобряя происходящее.

    Ранее Государственное бюро расследований Украины отказалось заниматься расследованием гибели Йожефа Шебештьена, объяснив это недостаточностью доказательств. Родственники погибшего сообщили, что он был схвачен на улице силовиками, доставлен на призывной пункт, где его избили за отказ отправиться на фронт. Мужчина скончался от травм, а после был похоронен в Берегово.

    Венгрия уже ввела санкции против трех украинских военачальников и предложила Евросоюзу последовать ее примеру. Будапешт напомнил Брюсселю, что доказательства жестоких действий украинских властей приводятся в недавнем докладе комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти.

    Военная помощь Евросоюза Украине в размере 6,6 млрд евро была заморожена из-за позиции Венгрии, сообщил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

    7 августа 2025, 18:28
    СМИ сообщили о предстоящем заседании СБ ООН по Додику и Гуцул

    Tекст: Денис Тельманов

    В четверг на закрытом заседании по инициативе России члены Совета Безопасности ООН обсудят преследование Милорада Додика и Евгении Гуцул.

    Совбез ООН обсудит ситуацию с преследованием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и президента Республики Сербской Милорада Додика, передает ТАСС.

    Заседание пройдет в закрытом формате по запросу России. Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил: «Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдавии – Евгении Гуцул».

    Вопросы включат обстоятельства уголовных дел и позицию России по защите представителей национальных меньшинств и автономий. Ожидается обсуждение возможных международных мер и реакций на происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский омбудсмен назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул несправедливым и заявила о нарушении закона при его вынесении. Депутаты парламента Гагаузии на внеочередном заседании потребовали освободить Евгению Гуцул, которую приговорили к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор». Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что приговор Гуцул является внутренним делом Молдавии.

    7 августа 2025, 14:25
    ЕК заявила о непричастности к переговорам России и США по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия и ее председатель Урсула фон дер Ляйен не принимали участия в переговорах между Россией и США по вопросам Украины, сообщила представитель ЕК Анита Хиппер.

    По ее словам, фон дер Ляйен получала информацию от различных европейских лидеров, но не участвовала непосредственно в согласовании новых контактов, передает ТАСС. Хиппер не уточнила, кто именно из европейских лидеров информировал главу ЕК о происходящем.

    Хиппер добавила, что Евросоюз не запрашивал и не получал приглашения присоединиться к переговорам между США и Россией на высшем уровне по вопросам стабилизации ситуации на Украине. Она также подчеркнула, что Евросоюз продолжает придерживаться политики давления на Россию, используя санкции и помощь Украине.

    «ЕС поддерживает любые меры давления на Россию для достижения мира», – заявила Хиппер. Она добавила, что Евросоюз уже принял 18-й пакет санкций и «оказывает Украине значительную поддержку для усиления ее позиций как на поле боя, так и за столом переговоров».

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    6 августа 2025, 03:33
    Депутат парламента Гагаузии заявил о сохранении Гуцул полномочий башкана

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Гагаузии Евгения Гуцул, осужденная в Молдавии на семь лет лишения свободы, может оставаться в должности башкана до итогового решения апелляционной палаты, заявил депутат народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский.

    «В соответствии с законом каждый гражданин, включая главу Гагаузии, имеет право на кассацию. Пока не будет окончательного решения апелляционной палаты, она исполняет обязанности главы Гагаузии, и нельзя проводить досрочные выборы. Это норма закона об особом правовом статусе Гагаузии», – сказал Тарнавский.

    Тарнавский уточнил, что сейчас обязанности главы автономии временно исполняет первый заместитель председателя исполнительного комитета, так как формально мандат башкана продолжает действовать, несмотря на приговор суда первой инстанции, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что если приговор в отношении Гуцул останется в силе после всех апелляций, народное собрание будет обязано организовать досрочные выборы нового главы в течение 90 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии к семи годам тюрьмы. Гуцул осудили по обвинению в якобы незаконном финансировании партии «Шор». Адвокаты Гуцул заявили о намерении обжаловать приговор.

    7 августа 2025, 11:06
    FT: Страны ЕС поддержали высылку просителей убежища за пределы Евросоюза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Евросоюзе обсуждают возможность отправки просителей убежища за пределы объединения на фоне рекордной доли иностранцев и лиц без гражданства, заявил министр иммиграции и интеграции Дании Коре Дибвад Бек.

    По его словам, Германия, Франция, Польша и Италия поддерживают идею создания системы высылки просителей убежища за пределы Евросоюза, пишет РИА «Новости».

    Бек сообщил Financial Times: «Сейчас, когда я встречаюсь с коллегами из больших стран-членов, таких как Германия, Франция, Польша, Италия... я вижу очень сильную поддержку того, чтобы реализовать эти планы».

    Эта инициатива во многом напоминает схему, ранее предложенную в Британии, где депортация просителей убежища осуществляется за пределы страны. Такие предложения обсуждаются на фоне рекордного роста числа людей без гражданства и иностранцев в странах ЕС.

    По данным статистики Евростата, по итогам 2024 года их доля достигла максимума за последние десять лет и составила 9,6% от всего населения Евросоюза. Общая численность жителей ЕС к тому моменту выросла до рекордных 449,3 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар обвинил Россию в использовании мигрантов как оружия против Европы. МИД Белоруссии отверг ответственность за миграционный кризис в Европе. Еврокомиссия рассматривает возможность сокращения финансирования государств Африки в случае отсутствия мер по сдерживанию миграции на территорию Европы.

    6 августа 2025, 09:03
    Захарова заявила о гибели демократии в Молдавии в связи приговором Гуцул

    Tекст: Вера Басилая

    Демократию в Молдавии уничтожили, нахождение у власти президента Майи Санду не связано с демократическими процессами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что демократию в Молдавии уничтожили, а нахождение у власти президента Майи Санду не связано с демократическими процессами, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что режим Санду является конструкцией, поддерживаемой западными странами финансовыми средствами.

    Дипломат указала на вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны западных стран, что, по ее мнению, приводит к потере независимости государства. Она заявила, что при нынешней власти экономика, наука, промышленность и международные связи страны разрушаются, а инакомыслящие подвергаются преследованию и арестам.

    Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с приговором главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, Захарова отметила, что все, кто выражает альтернативную точку зрения или действует в рамках закона, подвергаются жесткой расправе со стороны властей.

    Власти Молдавии приговорили главу Гагаузской автономии Гуцул к семи годам лишения свободы и лишили права быть членом политических партий на пять лет.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила этот приговор и назвала действия Кишинева актом политических репрессий. Гуцул назвала приговор политической расправой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что приговор Евгении Гуцул грозит новым расколом Молдавии.

    8 августа 2025, 07:58
    Макрон обсудил Украину с Зеленским и с европейскими лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Франции Эммануэль Макрон провел беседу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по вопросу прекращения огня на Украине.

    Обсуждение было продолжительным и проходило в свете последних событий, произошедших в регионе, заявил Макрон в соцсетях, передает ТАСС.

    Макрон в очередной раз заявил, что Париж готов поддерживать киевский режим в вопросе установления режима прекращения огня.

    Ранее Макрон объявлял о планах расширить поддержку украинской стороне и увеличить давление на Москву.

    До этого Зеленский призывал западных партнеров выделять 0,25% своего ВВП на помощь Киеву в наращивании производства оружия.

    7 августа 2025, 08:47
    Кнайсль объяснила внутренними причинами большинство проблем Евросоюза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что кризис в Евросоюзе вызван внутренними противоречиями, а не действиями России или США.

    Многие проблемы Евросоюза обусловлены внутренними причинами, а не политикой США и России, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью РИА «Новости». Она отметила, что Еврокомиссия и страны-члены потеряли семь лет, когда могли подготовиться к возможному возвращению Дональда Трампа и его тарифной политике.

    По словам Кнайсль, «это не Трамп, это не Путин, кто создали проблемы для немецкой и европейской автопромышленности». Она добавила, что Трамп еще в 2018 году предупреждал о намерении ввести пошлины в торговле с ЕС, и снова заявил о таких планах весной 2025 года, однако Европа не приняла необходимых мер.

    Кнайсль подчеркнула, что в Евросоюзе уже наблюдается серьезный разлад по ряду вопросов, который может усугубиться после переговоров между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Особенно остро противоречия проявляются между Парижем и Берлином.

    Также она заявила о росте недовольства внутри ЕС антироссийскими санкциями, которые нанесли ущерб европейской экономике. Кнайсль назвала ограничения против России и ее партнеров незаконными и лишенными экономического смысла, подчеркнув: «Такого рода санкции, если можно так выразиться, совершенно незаконны… Обладают ли они экономической целесообразностью? Нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль выразила восхищение мужеством россиян во время землетрясения. Она заявила, что правительство президента Сербии Александра Вучича находится в крайне шатком положении. Кнайсль также допустила возможность организации протестов на Украине странами Запада.

    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть

    Если цены на нефть упадут всего на десять долларов, Россия закончит боевые действия на Украине. По крайней мере, так говорит президент США Дональд Трамп. Что происходит с российскими нефтегазовыми доходами и действительно ли гипотетическое снижение цен на нефть может повлиять на ход спецоперации? Подробности

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

  О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации