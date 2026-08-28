Концерт Уэста в Петербурге решили провести

Организаторы подтвердили проведение концерта Канье Уэста в Петербурге

Tекст: Вера Басилая

Подготовка к масштабному музыкальному событию продолжается в штатном режиме, передает РБК. «Концерт американского рэпера Канье Уэста в Петербурге состоится, запрета на его проведение нет», – рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения.

Глава Say Agency Анна Субчева пояснила, что агентство уже подписало договор и ожидает аналогичного шага от руководства площадки. Она подчеркнула, что компания не отменяла и не переносила мероприятие, стремясь провести его в изначально назначенные даты.

Руководитель агентства также отметила, что задержки были связаны с техническими нюансами на стороне концертной площадки. Сейчас все трудности преодолены, и у организаторов есть официальное разрешение на публикацию анонса и старт продаж билетов.

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