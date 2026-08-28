Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
СК завел дело после гибели 16-летней девушки в реке Сочи
В Сочи возбудили уголовное дело после трагической гибели 16-летней девушки, которую унесло течением реки в Черное море.
Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели подростка на воде, передает ТАСС. Трагедия произошла вечером 27 августа в Хостинском районе города-курорта.
«Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 16-летней девушки в результате купания в реке», – сообщили в ведомстве. Инцидент случился вблизи улицы Агурское Ущелье.
Несовершеннолетняя отдыхала на водоеме в компании ровесников без присмотра взрослых. Во время плавания течение унесло пострадавшую в сторону акватории Черного моря.
Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и продолжают выяснять обстоятельства случившегося.
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