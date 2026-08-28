СК завел дело после гибели 16-летней девушки в реке Сочи

Tекст: Денис Тельманов

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели подростка на воде, передает ТАСС. Трагедия произошла вечером 27 августа в Хостинском районе города-курорта.

«Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 16-летней девушки в результате купания в реке», – сообщили в ведомстве. Инцидент случился вблизи улицы Агурское Ущелье.

Несовершеннолетняя отдыхала на водоеме в компании ровесников без присмотра взрослых. Во время плавания течение унесло пострадавшую в сторону акватории Черного моря.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

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