Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Суд в Петербурге заочно арестовал журналиста Невзорова
Суд в Петербурге заочно арестовал журналиста Александра Невзорова
Суд в Петербурге заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (включен в реестр иноагентов, признан участником экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в России).
Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева заявила, что Приморский районный суд Петербурга заочно отправил под стражу иностранного агента, члена запрещенного в России экстремистского объединения Александра Невзорова, передает ТАСС.
«Срок меры – два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ или с момента задержания на нашей территории», – сообщила Лебедева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа суд Петербурга заочно арестовал супругу журналиста.
В прошлом году прокуратура завела на пару уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности.
Ранее суд признал чету Невзоровых экстремистским объединением.