Следователи проверяют в ЯНАО обстоятельства унесшего жизни пяти человек ДТП

Следователи проверяют в ЯНАО обстоятельства унесшего жизни пяти людей ДТП

Tекст: Ирма Каплан

По данным ведомства, около 20 часов местного времени в следственное управление поступило сообщение о том, что на 297 км автодороги Сургут-Салехард произошло смертельное ДТП.

Ноябрьский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал доследственнуюю проверку по части 5 статьи 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерти двух и более человек).

«Предварительно установлено, что 28 июня текущего года на 297 км автодороги Сургут-Салехард водитель автомобиля «Соболь», в ходе обгона грузовых машин, допустил столкновение с автомобилем «Солярис». В результате ДТП пострадало девять человек, пять человек погибли на месте происшествия, двое из них несовершеннолетние, с места происшествия госпитализировано четыре человека, один из которых несовершеннолетний», – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

В рамках доследственной проверки назначены судебные экспертизы, следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на автодороге Меловое – Беловодск в ночное время микроавтобус опрокинулся после того, как водитель заснул за рулем, погибли четыре человека.