Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.0 комментариев
В ЛНР микроавтобус съехал в кювет, погибли четыре человека
На автодороге Меловое – Беловодск в ночное время микроавтобус опрокинулся после того, как водитель заснул за рулем, погибли четыре человека.
Четыре человека погибли в результате аварии микроавтобуса в Луганской народной республике, передает ТАСС.
Как сообщили в Следственном комитете ЛНР, водитель автобуса работал индивидуальным предпринимателем и осуществлял коммерческие пассажирские перевозки по маршруту Москва – Донецк.
В сообщении отмечается: «Сегодня в ночное время он заснул за рулем, в результате чего микроавтобус, в салоне которого находились девять пассажиров, съехал в придорожный кювет и опрокинулся на участке автодороги Меловое – Беловодск. В результате ДТП погибли четыре пассажира».
Уточняется, что водитель 1980 года рождения доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе М7 «Волга» во Владимирской области произошло столкновение автобуса с несколькими автомобилями, в результате чего три человека погибли и девять получили травмы.
Ранее на трассе М-2 в Подмосковье рейсовый автобус маршрута Чехов – Москва врезался в грузовик, пострадали семь человек.