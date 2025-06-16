Назван вероятный виновник массового ДТП на трассе М7 «Волга»

Водитель автобуса назван вероятным виновником массового ДТП на трассе М7 «Волга»

Tекст: Мария Иванова

Водитель автобуса, по предварительным данным, стал виновником аварии во Владимирской области, передает ТАСС. Он совершил столкновение с автомобилями, стоявшими на светофоре на 290-м километре трассы М7 «Волга» в Вязниковском районе.

В результате происшествия, по уточненным данным ГУ МЧС по региону, погибло три человека и девять получили травмы. Уточняется, что среди пострадавших только пассажиры минивэна и водители легковых автомобилей – пассажиры автобуса не пострадали.

Авария произошла в ночь на понедельник, участниками стали два легковых автомобиля, минивэн и автобус Чебоксары – Москва с более чем 50 пассажирами.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Расследование находится под контролем прокуратуры области.

Напомним, в минувшие выходные рейсовый автобус маршрута Чехов – Москва врезался в грузовик на трассе М-2 в Подмосковье.