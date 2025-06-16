В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
Назван вероятный виновник массового ДТП на трассе М7 «Волга»
Водитель автобуса назван вероятным виновником массового ДТП на трассе М7 «Волга»
В результате столкновения автобуса с несколькими автомобилями на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области погибли три человека, еще девять получили травмы.
Водитель автобуса, по предварительным данным, стал виновником аварии во Владимирской области, передает ТАСС. Он совершил столкновение с автомобилями, стоявшими на светофоре на 290-м километре трассы М7 «Волга» в Вязниковском районе.
В результате происшествия, по уточненным данным ГУ МЧС по региону, погибло три человека и девять получили травмы. Уточняется, что среди пострадавших только пассажиры минивэна и водители легковых автомобилей – пассажиры автобуса не пострадали.
Авария произошла в ночь на понедельник, участниками стали два легковых автомобиля, минивэн и автобус Чебоксары – Москва с более чем 50 пассажирами.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Расследование находится под контролем прокуратуры области.
Напомним, в минувшие выходные рейсовый автобус маршрута Чехов – Москва врезался в грузовик на трассе М-2 в Подмосковье.