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Уголовное дело возбудили в Одинцово после гибели ребенка при ДТП во дворе дома
Уголовное дело возбудили в Одинцово после гибели ребенка при ДТП во дворе дома
В подмосковном Одинцово водитель такси сбил восьмилетнего мальчика во дворе, ребенок скончался по пути в больницу, следователи возбудили уголовное дело, сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону.
«28 июня 2025 года 40-летний водитель такси совершил наезд на восьмилетнего мальчика во дворе жилого комплекса по улице Триумфальной города Одинцово. В результате ДТП ребенок погиб», – сообщили в ведомстве.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на участке дороги между Сургутом и Салехардом произошла автоавария, в результате которой погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, еще четверо пострадали.