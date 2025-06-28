Уголовное дело возбудили в Одинцово после гибели ребенка при ДТП во дворе дома

Tекст: Ирма Каплан

«28 июня 2025 года 40-летний водитель такси совершил наезд на восьмилетнего мальчика во дворе жилого комплекса по улице Триумфальной города Одинцово. В результате ДТП ребенок погиб», – сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на участке дороги между Сургутом и Салехардом произошла автоавария, в результате которой погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, еще четверо пострадали.