Бразилия решила закупить плавучие АЭС у России для Амазонки

Бразилия планировала приобрести у Росатома плавучие АЭС для Амазонки

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, бразильское правительство собирается приобрести у российской корпорации Росатом плавучие атомные электростанции для работы в Амазонии. Об этом заявила газета Folha de S. Paulo со ссылкой на министра горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Алешандри Сильвейру.

Сильвейру подчеркнул, что малые реакторы, включая плавучие модели, способны обеспечить безопасное и стабильное электроснабжение труднодоступных регионов страны, особенно в бассейне Амазонки.

«Малые реакторы [АЭС], включая плавучие модели, могут предложить безопасные и стабильные решения для труднодоступных регионов, таких как Амазонка. Мы поддерживаем продуктивный технический диалог с Росатомом», – заявил министр.

В публикации отмечается, что переговоры между Бразилией и Росатомом по этому вопросу уже ведутся. Целью сотрудничества является развитие энергетической инфраструктуры в отдаленных районах страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росатом начнет монтаж оборудования на новых модернизированных плавучих атомных энергоблоках в 2025 году для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке.

Станции малой мощности, такие как АТСТ «Елена-АМ», открывают новые возможности для России на мировом рынке ядерных технологий, включая лизинг плавучих АЭС другим странам. В Феодосии начали фиксировать перебои с водоснабжением из-за пожара на нефтебазе и ремонта Северо-Крымского канала, для жителей организовали подвоз воды.