Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.3 комментария
Ковальчук предложил сдавать плавучие АЭС в лизинг другим странам
Станции малой мощности, такие как АТСТ «Елена-АМ», откроют новые возможности для России на мировом рынке ядерных технологий, включая лизинг плавучих АЭС другим странам, что подчеркнул Михаил Ковальчук.
По мнению Ковальчука, создание в России плавучих атомных станций, особенно небольших, имеет особое значение для расширения услуг и освоения новых территорий, передает ТАСС.
«Например, если поставить на [плавучую] платформу станцию «Елена-АМ», то можно передавать ее в лизинг любой стране – не обязательно продавать. Это совершенно новая экономика», – сказал он.
Он подчеркнул, что «Елена-АМ» может быть использована для освоения Сибири и энергоснабжения территорий Арктики. Эти станции могут двигаться по рекам, таким как Обь и Енисей, обеспечивая энергоснабжение удаленных территорий, где отсутствуют дороги и электричество, указал Ковальчук.
Кроме того, в пресс-службе Курчатовского института сообщили, что первую малую АЭС планируется построить и ввести в эксплуатацию до 2032 года. Она будет обладать номинальной тепловой мощностью 7 МВт и электрической мощностью не менее 200 кВт, чего достаточно для обогрева и освещения нескольких небольших поселков. Срок службы станции с одной загрузкой топливом будет составлять 40 лет.
Ранее Ковальчук доложил президенту России Владимиру Путину о разработке аппарата для контроля трубопроводов.