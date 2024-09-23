Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.3 комментария
Курчатовский институт создал аппарат для контроля трубопроводов
Директор Курчатовского института Ковальчук доложил Путину о разработке аппарата для контроля трубопроводов
Курчатовский институт сообщил о создании глубоководного аппарата, предназначенного для наблюдения за состоянием трубопроводов на дне Черного моря.
На встрече в Кремле директор института Михаил Ковальчук представил президенту Владимиру Путину новый глубоководный обитаемый аппарат, разработанный по заказу Газпрома, передает РИА «Новости». Этот аппарат предназначен для контроля газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», он способен погружаться на глубину 2,2 км.
Ковальчук отметил, что аппарат рассчитан на двух человек. Путин выразил сомнения по поводу видимости на такой глубине из-за сероводородной среды. «На такой глубине, я думаю, в Черном море ничего ж не видно. Сероводородная среда», – сказал глава государства. «Тем не менее», – возразил Ковальчук.
Кроме того, директор Курчатовского института рассказал о разработке специального тренажера для обучения работе с этими устройствами.
В ходе встречи Путин поинтересовался приоритетами Курчатовского института. Ковальчук подчеркнул важность материаловедения и энергетики, отметив также значимость интеллектуального и духовного развития для достижения успехов.
Ранее сообщалось, что Курчатовский институт создал двигатели для дальнего космоса.