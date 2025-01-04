  • Новость часаООН осудила атаку ВСУ на российских журналистов
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    24 комментария
    4 января 2025, 23:31 • Новости дня

    Глава Росатома рассказал о начале монтажа оборудования на плавучих АЭС в 2025 году

    Лихачев сообщил о начале монтажа на новых плавучих АЭС в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Росатом в 2025 году приступит к монтажу оборудования на новых модернизированных плавучих атомных энергоблоках, которые планируется использовать для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке.

    Как сообщает РИА «Новости», генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев заявил о начале монтажа оборудования на новых плавучих атомных электростанциях в 2025 году. Эти модернизированные плавучие энергоблоки будут использоваться для энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке. Всего планируется построить четыре энергоблока, один из которых будет резервным.

    Лихачев также рассказал, что в настоящее время в России реализуется проект по строительству плавучих энергоблоков в арктическом исполнении ПЭБ-106 с реакторными установками РИТМ-200С мощностью 106 мегаватт. Первый такой энергоблок «Академик Ломоносов» уже работает с 2019 года в порту города Певек на Чукотке.

    В интервью телеканалу «Россия 24» Алексей Лихачев добавил, что в рамках новой генсхемы размещения генерации по поручению президента России Владимира Путина планируется нарастить долю атомной генерации в энергобалансе страны до 25% к 2045 году. Для этого будут введены новые мощности в восьми регионах, включая Урал, Сибирь и Дальний Восток. В частности, в Приморском и Хабаровском краях планируется строительство блоков с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-600 соответственно.

    Алексей Лихачев также подчеркнул, что Росатом продолжит работы по ликвидации экологически опасных объектов в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В частности, это касается переработки токсичной смеси «зеленого масла» в Ярославской области, опасной для Волги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на третьем серийном ледоколе проекта 22220 «Якутия» состоялась церемония поднятия флага России в Петербурге, знаменуя завершение его строительства на Балтийском заводе. На Сибирском химкомбинате в Северске стартовала эксплуатация модуля по производству ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300 в рамках проекта «Прорыв», как сообщалось в Росатоме. Глава «Росатома» Алексей Лихачев дал старт опытно-промышленным испытаниям на первых объектах национальной системы обращения с промышленными отходами I и II классов, и испытания начались в Саратовской и Курганской областях.

    2 января 2025, 16:58 • Новости дня
    Российские войска установили триколор в Белогорье

    Рогов: Российские войска установили триколор в Белогорье на ореховском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска водрузили флаг России в селе Белогорье, началась зачистка западной и северной частей от остатков ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье», – сообщил Рогов, передает РИА «Новости». Населенный пункт находится на ореховском направлении запорожской линии фронта.

    Он добавил, что в настоящее время идет зачистка западной и северной частей села от остатков групп ВСУ.

    Ранее Рогов сообщил, что российские войска установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под городом Курахово в ДНР. Он также заявил о безвыходном положении группировки ВСУ в Курахово.

    Кроме того, сообщалось, что российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР.

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    2 января 2025, 21:05 • Новости дня
    В Молдавии предложили запретить работу российских авиакомпаний

    Министерство инфраструктуры Молдавии предложило запретить работу российских авиакомпаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство инфраструктуры Молдавии предложило ввести запрет на работу авиакомпаний из России и Армении для соответствия законодательству Евросоюза.

    Ведомство предложило запретить работу авиакомпаний из более чем 20 стран, включая Россию и Армению, передает РИА «Новости». Этот шаг направлен на приведение национального законодательства в соответствие с нормами ЕС, пояснили в министерстве. В список также вошли Афганистан, Киргизия, Танзания, Конго, Иран, Ливия и Судан.

    Среди российских авиакомпаний, подпадающих под запрет, числятся «Аврора», «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «Авиакомпания Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», «Сибирь», «Смартавиа», «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», NordStar, «РусЛайн», «Ямальские авиалинии», NordWind, «Икар», «АйФлай», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», «СКОЛ» и «Ю-тэйр».

    Также в список вошла FlyOne Armenia, которая является частью группы компаний, включающей молдавскую FlyOne. Общественное обсуждение проекта продлится до 9 января, после чего будут вынесены окончательные решения по запрету.

    В октябре центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты референдума, на котором большинство избирателей поддержали вступление республики в Евросоюз.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    2 января 2025, 14:08 • Новости дня
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политики в ЕС не понимают, что прекращение поставок газа из РФ чревато серьезной зависимостью от США. В настоящий момент Брюссель готов тратить большие деньги на американский газ, а сопротивление Словакии и Венгрии рано или поздно будет сломлено, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Украина остановила транзит российского газа в Европу.

    «В руководстве ЕС никак не комментируют решение Украины о полной остановке транзита российского газа. Казалось бы, в сложившейся ситуации Брюссель должен встать на защиту Братиславы и Будапешта, однако страны Восточной Европы брошены им на произвол судьбы. Организация действует по принципу: на первом месте все, что плохо для Москвы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако последствия от прекращения поставок энергоресурсов налицо: количество газа в ЕС заметно сократится. Придется наращивать закупки СПГ у США, что влетит объединению в копеечку. Однако Европа готова раскошелиться. Не мешает даже опасность дальнейшей утраты индустриальной базы», – отмечает он.

    «В Германии же, где позиции «Зеленых» до сих пор сильны, целый ряд политиков откровенно заявляют, что европейцы могут чувствовать себя «морально облегченными» благодаря полной утрате зависимости от России. Видимо, они забыли, что теперь ЕС попадет под еще большее влияние США», – считает собеседник.

    «При этом на фоне действий Украины позиции глав Венгрии и Словакии не укрепятся. Скорее всего, их также принудят закупать американский СПГ. Интересно, что Владимир Зеленский создал значительные проблемы и для Киева. Его страна сама будет остро нуждаться в новых объемах газа», – говорит эксперт.

    «Судя по всему, власти Украины хотят, чтобы ФРГ закачала полученное от США топливо через реверс в хранилища, которые расположены в западной части страны. Платить за этот газ Запад будет в качестве гуманитарной помощи. При этом Киев надеется в дальнейшем данный ресурс продавать уже самим европейцам», – рассуждает он.

    «Уже сейчас ведутся обсуждения: можно ли будет компенсировать потери за счет «Турецкого потока»? Данный газопровод продолжает функционировать. Анкара не собирается прощаться с этой инфраструктурой. Скорее всего, Реджеп Эрдоган попытается усилить закупки российского топлива, на перепродаже которого в ЕС постарается заработать», – заключил Рар.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа. В официальном заявлении министерства энергетики страны данное событие называется «историческим». С формулировкой соглашается и издание Reuters, по мнению которого 1 января 2025 года завершилась «эра топливного доминирования Москвы на европейских рынках».

    Решение Киева получило в ЕС разные оценки. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в скором времени объединению предстоит столкнуться с «серьезными последствиями» остановки транзита. Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал произошедшее «новой победой Запада после недавнего расширения НАТО», пишет Firstpost.

    Между тем в Еврокомиссии отметили, что несмотря на изменившиеся обстоятельства, газовая инфраструктура объединения сохранит свою «гибкость», чтобы продолжить обеспечение топливом стран Центральной и Восточной Европы. По словам официального представителя МИД России Мирии Захаровой, вина за остановку транзита лежит на Киеве и Вашингтоне.

    «Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», – отмечается в официальном заявлении дипведомства. Подчеркивается, что решение имеет под собой геополитические мотивы.

    По данным аналитического центра Bruegel, общий объем остановленных поставок составлял около 5% газового импорта в Европу, а их основными «получателями» выступали Австрия, Венгрия и Словакия. Как пишет CNN, общие потери Украины из-за отказа от транзита составят 800 млн долларов в год. Единственным средством подачи топлива из России в ЕС на текущий момент остался «Турецкий поток».

    Напомним, еще 20 декабря Зеленский предложил полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины. По его словам, дальнейшее использование трубопровода станет возможным лишь при условии, если поставщики не будут получать оплату за ресурсы до окончания конфликта. Наибольшее негодование данное решение вызвало в Словакии.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала газовый «конфликт» между Братиславой и Киевом.

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    2 января 2025, 16:25 • Новости дня
    Эксперт: Украина поставила под удар энергетическую безопасность Молдавии

    Политолог Андриевский: Остановка транзита российского газа может изменить политический ландшафт Молдавии

    Эксперт: Украина поставила под удар энергетическую безопасность Молдавии
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни Молдавия, ни Приднестровье еще не нашли полноценного выхода из энергетического кризиса, спровоцированного остановкой транзита российского газа. Между тем текущая ситуация может быть чревата даже веерными отключениями электричества, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виталий Андриевский. Ранее Украина прекратила транзит российского газа в Европу.

    «Граждане Молдавии, конечно, переживают из-за остановки Украиной транзита российского газа. В обществе имеется чувство неопределенности. До сих пор нет четкого понимания, как именно может выглядеть энергетическая система страны в обновленных условиях. Однако паники по этому поводу удается избегать», – сказал Виталий Андриевский, глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии.

    «Собственных запасов газа республике может хватить до конца марта. Кроме того, в экстренном порядке были увеличены поставки электричества из Румынии. Будет закупаться энергия и с Украины. Данный способ позволит удерживать стабильность в ночной период. Тем не менее меры по экономии в Молдавии уже начали осуществляться», – отмечает он.

    «В домах высотой до пяти–девяти этажей отключают лифты. Новогодняя иллюминация не работает, как и рекламные баннеры. В дома электричество поступать продолжает. Уличные фонари также функционируют. На данный момент, таким образом, больших проблем с точки зрения повседневного быта в республике нет», – акцентирует собеседник.

    «Что касается Приднестровья, то здесь ситуация гораздо сложнее. Здесь энергетическая безопасность практически полностью держалась за счет поставок российского газа. Непризнанная республика даже поставляла данное топливо на территорию Молдавии, обеспечивая около 30% потребностей государства», – говорит эксперт.

    «Сейчас же Приднестровье фактически осталось без главного источника энергоресурсов. В регионе уже начались проблемы с отоплением. Без тепла остались жилые дома, государственные и образовательные учреждения. Местная администрация пустила в расход накопленные ранее запасы угля, но хватит их ненадолго», – рассуждает он.

    «По разным подсчетам, непризнанная республика может продержаться в подобном режиме до 20–30 января. Разумеется, статус импортера электричества Приднестровье потеряет. Освещение в городах пока поддерживается. Граждане на ситуацию не жалуются, но в ближайшее время все может радикально измениться», – считает собеседник.

    «В этом регионе, как и в Молдавии, ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. Не исключаю, что через полторы-две недели Кишиневу придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии. Население к этому морально готово. Однако проблему необходимо решать. Кое-какие выходы в экспертном сообществе уже обозначаются», – полагает эксперт.

    «Вполне возможно, что ЕС нарастит поставки газа в Молдавию с перспективой дальнейшей закупки топлива Приднестровьем. Это могло бы исправить ситуацию. Может произойти и активизация поставок через «Турецкий поток». Оба исхода способны повлиять на грядущие парламентские выборы в стране», – рассказывает собеседник.

    «Если Россия решит увеличить поставки газа с помощью южной инфраструктуры, одобрение кандидатов, поддерживающих теплые отношения с Москвой, может увеличиться. Если же нарастающий кризис урегулирует Европа, то влияние прозападных политиков также увеличится. Однако точное развитие событий предугадать сложно», – заключил Андриевский.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа. В официальном заявлении министерства энергетики страны данное событие называется «историческим». С формулировкой соглашается и издание Reuters, по мнению которого 1 января 2025 года завершилась «эра топливного доминирования Москвы на европейских рынках».

    Решение Киева создало колоссальные проблемы для Молдавии и Приднестровья. Так, в непризнанной республике уже отключили централизованное отопление. В настоящий момент тепло подается только в учреждения здравоохранительной системы. Кроме того, подача газа в жилые дома также приостановлена.

    По словам министра экономического развития Приднестровья Сергея Оболоника, в регионе будет сохраняться возможность использования топлива примерно до 20 января. Он рассказал, что в трубопроводе осталось некоторое количество российского газа, который можно использовать для обеспечения потребностей учреждений социальной направленности. Обучение в школах перейдет на дистанционный формат.

    Между тем расположенная в республике ГРЭС перешла на уголь. Имеющегося запаса, по подсчетам властей, должно хватить на 50–52 дня. Что касается Молдавии, то стране удалось «закрыть» потребности в электричества за счет Румынии. Отмечается, что Бухарест сможет обеспечить до 62% энергии.

    Также в государстве увеличили квоты на импорт электричества из ЕС с 315 МВт до 600 МВт. Ранее германский политолог Александр Рар рассказал о реакции европейских властей на решение Украины прекратить транзит газа.

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    2 января 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин подписал первые документы в новом году
    Путин подписал первые документы в новом году
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал первые в 2025 году документы, они размещены на официальном портале правовой информации.

    Путин подписал первые в этом году документы, они датированы сегодняшним числом и размещены на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Первое распоряжение в новом году незначительно корректирует состав коллегии Министерства иностранных дел России. В первом указе президента в текущем году внесены изменения в положение о Следственном комитете. Теперь глава Следственного комитета имеет полномочия на учреждение официальных геральдических знаков ведомства, а также может определять порядок их изготовления и использования.

    Напомним, Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за достижения, а также поздравил с наступающим Новым годом участников специальной военной операции, поблагодарив военнослужащих за их службу.

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    2 января 2025, 18:28 • Новости дня
    Названо количество попавших в Черное море при крушении танкеров нефтепродуктов
    Названо количество попавших в Черное море при крушении танкеров нефтепродуктов
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба Минтранса России сообщила о попадании 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов в Черное море после крушения танкеров с мазутом.

    В ведомстве отметили, что это значительно меньше первоначальной оценки, которая была дана со слов капитанов танкеров, передает ТАСС.

    Инцидент в акватории Керченского пролива стал первой в мире аварией с тяжелым топочным мазутом марки М100, добавили в министерстве. Основным способом устранения последствий является сбор мазута с береговой линии, когда его выбрасывает на прибрежную зону.

    Напомним, с пляжей Анапы и Темрюкского района на хранение вывезли почти 73 тыс. тонн загрязненного песка, и более половины оказалось на временной площадке в Воскресенском. Площадка временного хранения загрязненного мазутом песка в хуторе Воскресенском Краснодарского края теперь работает круглосуточно, чтобы справиться с большим объемом поступающего материала после аварии с танкерами. В Крыму на фоне ЧП с танкерами было выявлено два участка загрязнения нефтепродуктами, работы по очистке ведут 150 человек.

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    2 января 2025, 14:27 • Новости дня
    Сбивший пешехода грузовик перевернулся и перекрыл трассу в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Дмитровском шоссе в Подмосковье грузовой автомобиль Mercedes сбил пешехода и перевернулся, что привело к ограничению движения на дороге.

    На 29 километре Дмитровского шоссе в Подмосковье произошла авария с участием грузового автомобиля Mercedes, который сбил пешехода и перевернулся, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по Московской области. В результате инцидента движение на этом участке трассы было ограничено.

    Собеседник агентства сообщил, что состояние пострадавшего пешехода уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, которые выясняют все обстоятельства аварии.

    Ранее в Красногорске на Волоколамском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, перевозившего пиротехнические изделия, а в Лефортовском тоннеле Москвы водитель попавшего в ДТП Lexus стал жертвой наезда автомобиля Volvo, когда вышел на проезжую часть для установки аварийного знака.

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    4 января 2025, 07:20 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны РФ сообщило о сбитии 16 украинских БПЛА над пятью регионами России

    Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников за ночь
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО РФ за ночь сбили шестнадцать украинских дронов над различными регионами России, включая Брянскую и Смоленскую области.

    Как сообщает ТАСС, за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть дронов – десять единиц – была сбита над территорией Брянской области.

    Дополнительно еще три беспилотника были нейтрализованы над Смоленской областью. Остальные дроны уничтожены по одному над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей. Эти данные предоставили в Министерстве обороны России.

    Ситуация с беспилотниками в небе над Россией остается напряженной, и силы ПВО продолжают активно работать над обеспечением безопасности в российском воздушном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области за ночь уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, при этом пострадавших и разрушений нет. В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших.

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    3 января 2025, 22:17 • Новости дня
    ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

    Российские ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью без пострадавших

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор.

    Информацию о сбитом беспилотнике опубликовал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале, передает ТАСС. По его словам, российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Он подчеркнул, что в результате инцидента пострадавших нет и разрушений не зафиксировано.

    Богомаз также отметил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, которые занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять информации, поступающей из официальных источников.

    Ранее в этом регионе уже фиксировались попытки применения беспилотных летательных аппаратов, которые своевременно уничтожались силами противовоздушной обороны. Брянская область граничит с Украиной, что делает ее потенциальной целью для применения дронов в ходе военного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью, в период с 18.40 до 19.50 по московскому времени. В Воронежской области произошло возгорание на одном из предприятий из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, которое удалось быстро потушить. Дежурные средства противовоздушной обороны в пятницу уничтожили шесть украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.

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    3 января 2025, 22:54 • Новости дня
    Врачи оценили состояние пострадавших детей в ЛНР

    Состояние троих детей, пострадавших в ЛНР от взрыва, стабильно тяжелое

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва неустановленного устройства в Лисичанске пострадали семеро подростков, трое из которых находятся в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением медиков.

    Как сообщает ТАСС, состояние троих подростков, пострадавших от взрыва в Лисичанске, оценивается врачами как стабильно тяжелое. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что все дети находятся под наблюдением медиков и проходят терапию, которая позволяет надеяться на положительную динамику.

    Пащенко добавила, что все дети в сознании, дышат самостоятельно и могут вставать с постели. Для их лечения проводятся телемедицинские консультации с федеральными специалистами.

    Также сообщается, что еще двое детей получили ранения средней степени тяжести и находятся в травматологическом отделении. Один подросток проходит лечение в офтальмологии, другой – в хирургии.

    30 декабря Наталия Пащенко сообщила, что в результате взрыва неустановленного устройства в Лисичанске пострадали семеро подростков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лисичанске произошел взрыв около завода «Стекольный», в результате которого семеро подростков в возрасте от 12 до 14 лет получили минно-взрывные травмы.

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    2 января 2025, 18:13 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения миномета ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расчет FPV-дрона российской группировки «Север» уничтожил миномет ВСУ на огневой позиции в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Минобороны России в Telegram-канале продемонстрировало видео, на котором показано уничтожение миномета вооруженных сил Украины в Харьковской области. На кадрах видно, как расчет FPV-дрона группировки войск «Север» выявляет огневую позицию противника и наносит по ней удар.

    Ранее Минобороны обнародовало кадры уничтожения самолета МиГ-29 вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр, а также показало уничтожение бронемашины ВСУ дроном.

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    2 января 2025, 16:44 • Новости дня
    Хинштейн: ВСУ атаковали гражданские объекты в селе в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Курской области, пострадали гражданские объекты, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

    «Несмотря на новогодние праздники, нацистский режим продолжает наносить варварские удары по мирным объектам гражданской инфраструктуры», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    По данным врио губернатора Курской области, удары повредили несколько гражданских объектов, в том числе здание Дома культуры, степень разрушения которого еще предстоит оценить специалистам. Также осколками были посечены стены, выбиты окна в здании школы-интерната, отделении почты и торгового центра. В одном жилом доме выбиты окна.

    Кроме того, произошел обрыв газовой трубы, но газовики уже начали ремонтные работы, которые планируется завершить в течение нескольких часов. Газоснабжение в домах жителей уже восстановлено.

    На месте происшествия находятся глава Рыльского района и все необходимые аварийные службы, добавил Хинштейн. Взрывотехники Росгвардии осуществляют поиск неразорвавшихся боеприпасов, а территория оцеплена полицией и добровольцами. По поручению Хинштейна на место выехали ремонтные бригады для помощи и оценки разрушений, а также для восстановления отопления и замены окон.

    Ранее российский Следственный комитет завершил расследование дела против четырех военнослужащих ВСУ, обвиняемых в терактах в Курской области.

    Минобороны в четверг сообщило, что Украина за сутки потеряла более 580 военнослужащих на Курском направлении.

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    2 января 2025, 20:05 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после атаки украинских боевиков на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уголовное дело по факту совершения террористического акта возбуждено после обстрела Рыльского района Курской области со стороны Украины, сообщил Следственный комитет России.

    В СК уточнили, что дело возбуждено в отношении боевиков украинских вооруженных формирований, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг украинские войска нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Рыльском районе Курской области, пострадали гражданские объекты.

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    2 января 2025, 16:20 • Новости дня
    Умерла бывший директор музея-заповедника «Петергоф» Кальницкая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая скончалась на 73-м году жизни, сообщило учреждение.

    Кальницкая скончалась 2 января после продолжительной болезни, передает РИА «Новости». Она занимала пост генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф» на протяжении 13 лет. За это время она внесла огромный вклад в развитие и популяризацию Петергофа.

    «С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», – говорится в сообщении музея-заповедника. О месте и времени прощания с Кальницкой будет сообщено позже.

    Под руководством Кальницкой были проведены масштабные реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов, обновлены многие музеи. В состав музея-заповедника входят такие объекты, как «Особая кладовая», «Банный корпус» и «Екатерининский корпус». К 2021 году в парке были открыты после реставрации фонтаны «Солнце» и «Тритон», добавившие пышности к знаменитому Большому каскаду.

    В ноябре российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский, чьи работы представлены в Третьяковской галерее, умер на 71-м году жизни.

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    2 января 2025, 20:35 • Новости дня
    В Курской области сбиты четыре украинские ракеты

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области системы ПВО успешно сбили четыре ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины, сообщил оперативный штаб региона.

    Оперативный штаб Курской области сообщил, что в небе над регионом системы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты, выпущенные украинскими военными, передает РИА «Новости». Это произошло в разное время в течение дня.

    В понедельник над Курской областью сбили три ракеты ВСУ. В четверг Минобороны дважды сообщало об уничтожении беспилотников в Курской и Белгородской областях.

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