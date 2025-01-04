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Глава Росатома рассказал о начале монтажа оборудования на плавучих АЭС в 2025 году
Лихачев сообщил о начале монтажа на новых плавучих АЭС в 2025 году
Росатом в 2025 году приступит к монтажу оборудования на новых модернизированных плавучих атомных энергоблоках, которые планируется использовать для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке.
Как сообщает РИА «Новости», генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев заявил о начале монтажа оборудования на новых плавучих атомных электростанциях в 2025 году. Эти модернизированные плавучие энергоблоки будут использоваться для энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке. Всего планируется построить четыре энергоблока, один из которых будет резервным.
Лихачев также рассказал, что в настоящее время в России реализуется проект по строительству плавучих энергоблоков в арктическом исполнении ПЭБ-106 с реакторными установками РИТМ-200С мощностью 106 мегаватт. Первый такой энергоблок «Академик Ломоносов» уже работает с 2019 года в порту города Певек на Чукотке.
В интервью телеканалу «Россия 24» Алексей Лихачев добавил, что в рамках новой генсхемы размещения генерации по поручению президента России Владимира Путина планируется нарастить долю атомной генерации в энергобалансе страны до 25% к 2045 году. Для этого будут введены новые мощности в восьми регионах, включая Урал, Сибирь и Дальний Восток. В частности, в Приморском и Хабаровском краях планируется строительство блоков с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-600 соответственно.
Алексей Лихачев также подчеркнул, что Росатом продолжит работы по ликвидации экологически опасных объектов в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В частности, это касается переработки токсичной смеси «зеленого масла» в Ярославской области, опасной для Волги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на третьем серийном ледоколе проекта 22220 «Якутия» состоялась церемония поднятия флага России в Петербурге, знаменуя завершение его строительства на Балтийском заводе. На Сибирском химкомбинате в Северске стартовала эксплуатация модуля по производству ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300 в рамках проекта «Прорыв», как сообщалось в Росатоме. Глава «Росатома» Алексей Лихачев дал старт опытно-промышленным испытаниям на первых объектах национальной системы обращения с промышленными отходами I и II классов, и испытания начались в Саратовской и Курганской областях.