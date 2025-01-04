Глава Росатома рассказал о начале монтажа оборудования на плавучих АЭС в 2025 году

Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США

Tекст: Евгений Поздняков

«В руководстве ЕС никак не комментируют решение Украины о полной остановке транзита российского газа. Казалось бы, в сложившейся ситуации Брюссель должен встать на защиту Братиславы и Будапешта, однако страны Восточной Европы брошены им на произвол судьбы. Организация действует по принципу: на первом месте все, что плохо для Москвы», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Однако последствия от прекращения поставок энергоресурсов налицо: количество газа в ЕС заметно сократится. Придется наращивать закупки СПГ у США, что влетит объединению в копеечку. Однако Европа готова раскошелиться. Не мешает даже опасность дальнейшей утраты индустриальной базы», – отмечает он.

«В Германии же, где позиции «Зеленых» до сих пор сильны, целый ряд политиков откровенно заявляют, что европейцы могут чувствовать себя «морально облегченными» благодаря полной утрате зависимости от России. Видимо, они забыли, что теперь ЕС попадет под еще большее влияние США», – считает собеседник.

«При этом на фоне действий Украины позиции глав Венгрии и Словакии не укрепятся. Скорее всего, их также принудят закупать американский СПГ. Интересно, что Владимир Зеленский создал значительные проблемы и для Киева. Его страна сама будет остро нуждаться в новых объемах газа», – говорит эксперт.

«Судя по всему, власти Украины хотят, чтобы ФРГ закачала полученное от США топливо через реверс в хранилища, которые расположены в западной части страны. Платить за этот газ Запад будет в качестве гуманитарной помощи. При этом Киев надеется в дальнейшем данный ресурс продавать уже самим европейцам», – рассуждает он.

«Уже сейчас ведутся обсуждения: можно ли будет компенсировать потери за счет «Турецкого потока»? Данный газопровод продолжает функционировать. Анкара не собирается прощаться с этой инфраструктурой. Скорее всего, Реджеп Эрдоган попытается усилить закупки российского топлива, на перепродаже которого в ЕС постарается заработать», – заключил Рар.

Ранее Украина прекратила транзит российского газа. В официальном заявлении министерства энергетики страны данное событие называется «историческим». С формулировкой соглашается и издание Reuters, по мнению которого 1 января 2025 года завершилась «эра топливного доминирования Москвы на европейских рынках».

Решение Киева получило в ЕС разные оценки. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в скором времени объединению предстоит столкнуться с «серьезными последствиями» остановки транзита. Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал произошедшее «новой победой Запада после недавнего расширения НАТО», пишет Firstpost.

Между тем в Еврокомиссии отметили, что несмотря на изменившиеся обстоятельства, газовая инфраструктура объединения сохранит свою «гибкость», чтобы продолжить обеспечение топливом стран Центральной и Восточной Европы. По словам официального представителя МИД России Мирии Захаровой, вина за остановку транзита лежит на Киеве и Вашингтоне.

«Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», – отмечается в официальном заявлении дипведомства. Подчеркивается, что решение имеет под собой геополитические мотивы.

По данным аналитического центра Bruegel, общий объем остановленных поставок составлял около 5% газового импорта в Европу, а их основными «получателями» выступали Австрия, Венгрия и Словакия. Как пишет CNN, общие потери Украины из-за отказа от транзита составят 800 млн долларов в год. Единственным средством подачи топлива из России в ЕС на текущий момент остался «Турецкий поток».

Напомним, еще 20 декабря Зеленский предложил полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины. По его словам, дальнейшее использование трубопровода станет возможным лишь при условии, если поставщики не будут получать оплату за ресурсы до окончания конфликта. Наибольшее негодование данное решение вызвало в Словакии.

Газета ВЗГЛЯД подробно описывала газовый «конфликт» между Братиславой и Киевом.