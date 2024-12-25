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Росатом запустил модуль по фабрикации ядерного топлива в Северске
На Сибирском химкомбинате в Северске стартовала эксплуатация модуля по производству ядерного топлива для инновационного реактора БРЕСТ-ОД-300 в рамках проекта «Прорыв», сообщили в Росатоме.
На Сибирском химическом комбинате в Северске Томской области состоялся ввод в опытно-промышленную эксплуатацию модуля по фабрикации и рефабрикации ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300, говорится в сообщении на сайте Росатома. Этот модуль является первым из трех объектов уникального в мировой атомной отрасли Опытно-демонстрационного энергокомплекса, который строится в рамках проекта «Прорыв».
На новом производстве уже изготовлены первые макетные топливные кассеты с топливными таблетками из нитрида обедненного урана. Все технологические участки завода успешно прошли испытания.
В рамках МФР созданы четыре технологических линии, а численность основного персонала составит 250 человек. В настоящее время отрабатывается технология фабрикации тепловыделяющих сборок с топливной композицией на базе обедненного урана, в соответствии с лицензией Ростехнадзора от 29 марта 2024 года.
Уникальная технология создания нитридного уран-плутониевого топлива разработана учеными Топливного дивизиона «Росатома». Тепловыделяющие сборки с опытными твэлами успешно прошли испытания в исследовательском реакторе БОР-60 и в коммерческом реакторе БН-600.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что компания продвинулась в развитии ядерных технологий IV поколения, что предполагает более эффективное использование сырья и сокращение образования отходов.
Для обеспечения фабрикации топлива были созданы новые производственные мощности на предприятиях Топливного дивизиона «Росатома», в том числе на заводах в Глазове, Электростали и Новосибирске.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев дал старт опытно-промышленным испытаниям на первых объектах национальной системы обращения с промышленными отходами I и II классов.